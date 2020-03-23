На Кабмін Гончарука завели справу через експорту масок

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Кабміну Олексія Гончарука за ігнорування звернення секретаря РНБО Олексія Данилова про заборону експорту медичних масок.

Відповідний документ опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Кримінальну справу було відкрито після публікації на сайті Цензор.НЕМАЄ інформації про те, що 31 січня секретар РНБО звертався до колишнього тоді прем’єр-міністром Олексію Гончаруку з проханням обмежити експорт і реекспорт продукції, яка може бути використана для боротьби з поширенням коронавіруса.

В САП відзначають, що посадові особи Кабміну Гончарука фактично проігнорували прохання Данилова, що призвело до тяжких наслідків.

23 березня відомості про можливе скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК україни, внесено до ЄРДР. Розслідування доручено слідчим ДБР.

Відповідну інформацію також підтвердили в САП.