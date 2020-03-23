ЦБ РФ відмовився підтримати громадян Росії готівкою за моделлю США

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що не вважає за потрібне підтримувати громадян Росії готівкою по американській моделі.

«У нашій ситуації такої необхідності, звичайно, немає. У нас і за ставкою є великий заділ, що називається, та інші заходи, які дозволять підтримати і громадян, і споживчу активність, і доходи, і, звичайно, ще раз підкреслю, що це потрібно робити спільно з урядом», – цитує слова Набіулліної «Інтерфакс».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім буде виплачувати дорослим американцям за 1000 доларів на людину і по 500 доларів на кожну дитину. Влада США вважають, що такі заходи дозволять підтримати населення країни в умовах пандемії коронавіруса.

За словами міністра фінансів США Стівена Мнучина, в даний час адміністрація Дональда Трампа працює над тим, щоб громадяни отримали виплати протягом найближчих трьох тижнів.

Білий дім має намір направити $500 млрд на прямі грошові виплати громадянам у рамках масштабного пакету стимулюючих заходів, які підтримають економіку США в поточних умовах.

Відзначимо, що раніше міністр економіки Франції Брюно Ле Мер також закликав роботодавців виплатити співробітникам премії. «Я закликаю всі асоціації і великі компанії виплатити премію в розмірі 1 тис. євро, вона не буде обкладатися податком», – сказав Ле Мер. За його словами, компанії зможуть виплатити її до 30 червня.

Нагадаємо, раніше президент Міжрегіонального узбецького земляцтва «Ватандош» Усман Баратов заявив, що трудові мігранти, які втратили роботу з-за складної економічної ситуації в Росії, повинні отримувати допомогу від держави. «Нехай МНС ходить і по квартирах кожному пакети розкидає, щоб люди з голоду не помирали, щоб не було соціального вибуху», – сказав Баратов.