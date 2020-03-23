Кличко розповів, кияни якого віку заразилися коронавірусом

З 14 нових підтверджених випадків 8 хворих — жінки від 25 до 49 років і 6 чоловіків від 23 до 56 років.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в цілому з 24 зареєстрованих випадків, 22 випадки інфікування киян, які повернулися з європейських країн — Франції, Іспанії, Німеччини. 2 випадки — це місцевий зараження від хворих Житомирської області та Києва.

«Сьогодні 13 з 24 хворих знаходяться в лікарнях нашого міста. 11 хворих на самоізоляції, отримують лікування вдома під контролем лікарів. У столиці сьогодні протестовано швидкими тестами 594 людини. 22 зразка ми відправили в київський міський лабораторний центр для підтвердження або спростування діагнозу», — сказав він.