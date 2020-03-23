Як Росія справляється з кризою у світовій економіці – подробиці

Масштабне поширення страхітливого COVID-19 вдаряє по всім державам – нікому не вдається самоізолюватися від небезпечного захворювання. При цьому вірус загрожує не тільки здоров’ю населення, але і б’є по світовій економіці. Якщо у випадку з коронавірусом представники держав готові возз’єднатися для спільної боротьби з захворюванням, то у випадку з економічною кризою кожен справляється по-своєму.

Не секрет, що поширення коронавіруса в РФ набагато нижчий порівняно з іншими країнами. Між тим, нашу країну наздогнав справжній економічний шторм, пов’язаний з недавнім падінням цін на нафту і обваленням світової торгівлі, що може викликати досить панічні настрої серед росіян.

На перший погляд може здатися, що Росію наздогнали важкі часи через великий залежності від експорту енергоресурсів. Проте варто також врахувати унікальне геополітичне становище РФ – світової держави, відроджує свій вплив. Внутрішні процеси Росії стають чинником світової політики. Тобто, внутрішня стійкість РФ впливає як на зовнішню політику, так і на розвиток глобальної ситуації (тобто як світ вийде зі світової кризи). При цьому мова йде не тільки про експорт нафти або газу, але і про російський вплив на світовий порядок.

Причому цей вплив найбільшою мірою пов’язано з Володимиром Путіним: вміння глави РФ дотримуватися певної стратегії і використовувати різноманітні тактичні прийоми визнали навіть у США. При цьому президент справляється не тільки з зовнішньополітичними провокаціями, але також примудряється зберегти стабільність і всередині країни.

У зв’язку з цим цілком очікувано, що багато хто просто дивуються, наскільки росіяни цінують внутрішню стабільність в країні, але чому б і ні? Росія має на це повне право, особливо через 30 років після розвалу СРСР і «лихих 90-х», що завдало державі по-справжньому великої шкоди.

Між тим, ці кризи перевірили РФ на міцність, загартовуючи не тільки російську економіку, але також політичну і соціальну системи. І подібних викликів буде ще багато, причому як прогнозовані, так і раптових. Однак навряд чи після всіх негараздів, які пережили громадяни країни, що зможе ще сильніше вдарити по нашій державі: на виході з кожної кризи як країна, так і народ, стає тільки сильніше.