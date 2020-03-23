Громадян України, які прибули з інфікованих коронавірусом країн, не відправляють на карантин

Тисячі українців, які останніми днями прилетіли в Україну з Італії та Польщі, не відправляють на обов’язковий 14-денний карантин. Це свідчить про високий ризик поширення коронавірусу в Україні та неготовність держави ефективно протистояти пандемії.

Напередодні карантину за кордоном на постійній основі перебували близько 5 мільйонів українців – так званих «заробітчан». Звертаю увагу на той факт, що за останні дві доби в Україну повернулися тисячі співвітчизників, і жоден з них не був поміщений на обов’язковий двотижневий карантин. Водночас, ніхто не може дати гарантію, що серед них відсутні інфіковані коронавірусом особини.

Крім того, зазначу, що в Україні відсутня система, яка б відслідковувала пересування громадян і, в разі появи симптомів захворювання, оперативно могла б їх ізолювати та зупинити поширення епідемії.

17 березня, до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибули 38 рейсів з-за кордону з українськими громадянами. За даними Міністерства закордонних справ, станом на 10.00 19 березня, в Україну спеціальними авіарейсами з-за кордону повернулися понад 16 тисяч громадян. Найбільша кількість українців прибула з Єгипту – 14 475 осіб.

Ці люди фактично не проходили перевірку – їм поміряли температуру і відпустили за умови проходження режиму самоізоляції. Тобто, контроль за проникненням вірусу в Україну, фактично відсутній.

Наприклад, в Ізраїлі, якщо людина прилітає з уражених коронавірусом країн, у неї, по-перше, беруть підписку про те, що вона ознайомлена з умовами проходження самоізоляції, а по-друге – ставиться на контроль банківська картка та SIM-картка. Якщо людина ухиляється від маршруту чи порушує режим самоізоляції, її спочатку попереджають про це повідомленням, а при повторному порушенні, настає кримінальна відповідальність.

В Україні, на жаль, відсутня система, яка б дозволяла відслідковувати подалі перебування людей, які повернулися з країн Європи. Більшість нині підтверджених випадків інфікування коронавірусом – це українці, які повернулися з Польщі та Італії. Країн, уражених смертоносною інфекцією.

20 березня п’ять українських спеціальних потягів вивезли українців із Польщі в Україну. Потяги вирушили із Перемишля, зупинилися у Львові. Як повідомляє Радіо Свобода, людям лише поміряли температуру, але не ізолювали. Більше того, евакуйованих із зараженої коронавірусом Польщі можна було зустріти у центрі Львова, де вони гуляли і пили каву.

Нагадаю, 16 лютого депутати Шклівської селищної ради (Львівська область) ухвалили рішення, яким не дозволили заселити в непрофільний санаторно-курортний лікувальний центр “Шкло” осіб, які малі прибути в Україну з Китаю.

З огляду на цю ситуацію, не розумію, навіщо взагалі влада відправляла на карантин десятки людей, евакуйованих наприкінці лютого з китайського міста Ухань.

Чому нинішні тисячі українців не були поміщені на карантин, як це нікого з людьми, яких повернули з Уханя? У чому різниця між українцями, які повернулися з Італії та з Китаю? Навіщо тоді взагалі був потрібен «цирк» у Нових Санжарах із використанням важкої бронетехніки і примусовим карантином на два тижню? Хто стояв за сценарієм і для чого владі та правоохоронній системі була потрібна ця ситуація? Чому українське суспільство так само бурхливо не відреагувало на прибуття літака з Італії, а людей з Китаю три доби возили країною, не знаючи, куди їх помістити на карантин?

Усі ці факти викликають великий сумнів щодо готовності України до зовнішніх викликів – боротьби з глобальну пандемією коронавірусу.

P. S.

У Луганській області керівництво обласної військово-цивільної адміністрації ( голова Луганської ВІВЦЯ-Гайдай С.) визначило заклад для обсервації людей, які контактували з хворими на коронавірус. Ним став санаторій-профілакторій «Привілля». Він може розмістити одночасно 70 людей, але нині там немає ані тепла, ані світла, ані води.

Дмитро Снєгирьов