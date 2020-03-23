Багато хто знають, що вони помруть: як коронавірус «паралізував» світ і що кажуть лікарі

Смертельний коронавірус з Китаю поширився світом і «паралізував» життя — багато країн пішли на карантин, зупинився громадський транспорт, закрилися розважальні заклади, не працюють школи і садочки, а у лікарнях не вистачає навіть для важко хворих.

Що відомо про ситуацію на даний момент.

За станом на ранок 23 березня загальна кількість людей, що заразилися коронавірусом, становить 341 365 осіб, померли 14 759, одужали 98 866. Інтенсивність поширення COVID-19 значно зросла. Якщо перші 100 000 випадків смертельної хвороби фіксували протягом трьох місяців, то останні сто тисяч осіб захворіли за 12 днів, пише Апостроф.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреесус заявив, що люди у віці до 50 років складають значну частину пацієнтів, яким необхідна госпіталізація. Він підкреслив, що вірус являє загрозу і для молоді. При цьому в організації вважають, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом — треба приділити увагу суспільному здоров’ю.

Що відбувається у світі

У Китаї число хворих новим різновидом коронавіруса з кожним днем знижується. Близько 90% всіх заражених одужали, заявив держкомітет з питань охорони здоров’я КНР. Зараз у лікарнях знаходяться всього 5 120 пацієнтів. 72 703 людини на сьогодні виписано. Всього в КНР було зафіксовано 81 093 випадку зараження.

В Італії смертність продовжує зростати, вже померли 5 476 осіб. У мережі з’явилися кадри з італійської лікарні, які дійсно шокують. На відео показано, що заражених занадто багато місця для всіх не вистачає, багато розміщені навіть у коридорах лікарні, а лікарі знаходяться в постійному стресі.

Медики відзначають, що для них це страшне випробування, вони роблять все можливе, але навіть цього недостатньо. Журналістів пустили в лікарню для того, щоб довести світові, що ситуація дуже серйозна.

В Іспанії через смертельного коронавіруса ввели надзвичайний стан, який передбачає жорсткі заходи. Так, мешканцям дали рекомендацію залишати будинки тільки у виняткових випадках, таких як покупка продуктів, відвідування аптеки чи лікарні, а також направлення на роботу.

Найбільше число інфікованих коронавірусом знаходиться в Мадриді. З-за цього місцеві готелі заявили про готовність надати свої приміщення для розміщення хворих.

Всі іспанські авіакомпанії, громадський, залізничний транспорт переходить в режим роботи із зниженою навантаженням.

З-за складної ситуації армія приводиться в стан готовності до дії при необхідності. При цьому в перший день карантину було виявлено десятки порушників. Таким людям загрожують штрафи і навіть тюремне ув’язнення терміном до року. При цьому закривати кордони в Іспанії поки не думають.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив, що уряд запровадить більш суворі правила пересування, якщо люди будуть продовжувати ігнорувати рекомендації з соціального дистанціювання.

У Британії вже закрили всі паби, ресторани і кафе, але уряд стурбований тим, що надто багато людей не дотримуються правила пересуватися на відстані не менше двох метрів один від одного.

В Австрії за добу коронавірусом заразилися 600 чоловік, загальне число заражень становить 3 611. На наявність вірусу в країні було перевірено 23 429 осіб. Дев’ять осіб одужали, 16 померли.

США захлеснула хвиля пограбувань магазинів на тлі коронавіруса. У Сан-Франциско люди просто заходять, вигрібають товари з полиць в мішки і йдуть. Справа в тому, що за законами крадіжки на суму менше 950 доларів перенесли з кримінальних в розряд адміністративних правопорушень.

Мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо заявив, що пандемія коронавіруса стане в рази масштабніше і ситуація в місті виходить з під контролю через брак необхідних медикаментів.

«Брак почне відчуватися вже через 10 днів. Якщо ми не дістанемо додаткові апарати штучної вентиляції легенів, люди почнуть вмирати», — сказав він.

Чиновник підкреслив, що штат Нью-Йорк став епіцентром коронавіруса в Америці, там зареєстрована майже половина всіх випадків захворювання в країні. У загальній складності в США налічується вже 31 057 підтверджених випадків зараження коронавірусом і 390 летальних випадків.

У неділю губернатор штату Ендрю Куомо заявив про 15 168 випадках зараження, це на чотири тисячі більше, ніж днем раніше. На Нью-Йорк припадає близько 5% всіх випадків зараження Covid-19 у світі.

«Я скажу прямо: якщо президент не прийме заходів, помруть люди, які інакше могли б вижити. Це буде найбільший національний кризу з часів Великої депресії», – підкреслив він.

Число хворих коронавірусом в Ірані зросла до 23 049, 1812 померли.

Ситуація в Україні

Міністерство охорони здоров’я України заявило, що станом на 10:00 кількість хворих коронавірусом в країні не змінилося — це 73 людини. Зафіксовані три летальних випадки, один пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена в таких регіонах:

Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний, 1 одужав).

Житомирська область — 2 випадки (1 летальний).

Київська область — 5 випадків.

Донецька область — 1 випадок.

Дніпропетровська область — 2 випадки.

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний).

Львівська область — 2 випадки.

Тернопільська область — 1 випадок.

Черкаська область — 1 випадок.

р. Київ — 29 випадків.

Прогнози

Провідний китайський вірусолог, керівник Шанхайської експертної групи з COVID-19 Чжан Вэньхун заявив, що для повної перемоги над коронавирусной інфекцією європейським країнам може знадобитися до двох років.

«Буде абсолютно нормально, якщо вірус буде з’являтися і зникати, і це триватиме один чи два роки», — розповів він.

За його словами, можна забути про те, що «пандемія закінчиться в Європі в найближчому майбутньому» і вона неминуче затягнеться. Експерт зазначив, що те, коли вона буде взята під контроль, буде залежати від глобальних зусиль по її забороні.

У свою чергу, вчені Каліфорнійського університету заявили, що розвиток популяційного імунітету у населення є єдиним на сьогодні умовою для того, щоб здобути перемогу над COVID-19. Розвитку такого імунітету може посприяти лише масове зараження.

Дослідники назвали можливий термін закінчення пандемії коронавіруса — це може відбутися приблизно через 12-18 місяців.

Що кажуть лікарі

Китайські медики розповіли, як протікає викликана коронавірусом хвороба, уточнивши, які симптоми проявляються по днях. Підкреслюється, що перші симптоми проявляються не відразу після інфікування. Людина може бути вже заражена, але не відчувати жодних ознак хвороби протягом п’яти або навіть більше днів .

День 1-4. Підвищена температура, яка може супроводжуватися болем у м’язах, сухим кашлем, нудотою і діареєю.

День 5-6. Починається утруднення дихання.

День 7. Проблеми з диханням істотно посилюються.

День 8-9. У пацієнтів, які важко переносять інфекцію, легені вже не можуть належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи.

День 10-11. До інших симптомів додається біль у животі.

День 12. Пацієнти починають одужувати, температура знижується.

День 17-22. Повне одужання і відновлення після хвороби.

Італійські лікарі кажуть, що хворі коронавірусом вмирають від відмови органів — через запалення легені все менше і менше здатні забезпечити організм достатньою кількістю кисню.

Для коронарної пневмонії характерно, що вона двостороння і охоплює всі легені. Пацієнтам, які не перебувають на вентиляції легенів, здається, що вони повільно тонуть.

Вирішальну роль — виживе людина, хворий коронавірусом чи ні, — мають його вік і супутні захворювання. Особливо небезпечні діабет, високий кров’яний тиск або проблеми з серцем.

«Знаєте, що найважче? Вони вмирають у свідомості. Вони вмирають одні і благають зателефонувати дітям і онукам, щоб попрощатися. Це ставить нас в ступор», — поділилася страшними спостереженнями лікар Франческа Кортелларо з відділення реанімації міланської лікарні «Сан Карло Борромео».

Також вона описала, що відчувають її пацієнти в останні хвилини життя.

«Коли настає їх час — вони це знають. Вони у свідомості, вони не в нарколепсії. Вони ніби тонуть, але у них є час це усвідомити. Остання померла пацієнтка була сьогодні вночі. Це була бабуся, вона хотіла поговорити з онукою. Я витягла телефон і зробила видеоколл. Вони попрощалися. Скоро вона пішла. І у мене довгий список таких видеоколлов. Я називаю його листом прощань. Сподіваюся, що нам дадуть кілька «айпадів», три-чотири буде досить, щоб вони не вмирали поодинці», — продовжила доктор.

Лікарі з Китаю розповіли, що середній вік померлого становить 69 років, що вижили — 52 роки. Смерть наступала в середньому на 19-й день після появи перших симптомів. Вижили, були в середньому здорові через 22 дні. У деяких випадках розвивався сепсис.

Фактичними причинами смерті найчастіше були зупинка дихання, гостра легенева недостатність, зупинка серця.