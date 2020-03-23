У Дніпрі жінка випала з вікна і розбилася

У понеділок, 23 березня, у Дніпрі на вулиці Надії Олексієнко у дворі будинку №106 знайшли труп жінки. За попередніми даними, вона випала з вікна. Ні документів, ні мобільного телефону при ній не було.

Про це повідомляє місцеве видання.

Інцидент стався близько 12:00. На вигляд загиблої близько 30 років. Консьєржка будинку розповіла, що раніше її не бачила.

Відзначається, що жінка лежала біля під’їзду. Свідки розповіли, що під час падіння, швидше за все, вона зачепилася за козирок, але це її не врятувало. На місце викликали поліцію. Чи був це суїцид, нещасний випадок чи вбивство — з’ясують слідчі і судово-медична експертиза.