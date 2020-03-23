Росія дозволила в’їзд в країну жителям «ДНР/ЛНР» без паспортів РФ

Сьогодні, 23 березня, уряд Росії дозволив в’їзд у країну жителів «ДНР» і «ЛНР». Про це видано окреме розпорядження.

З 18 березня по 1 травня Росія закрила кордон на в’їзд для іноземних громадян. Винятків ні для українців, ні для людей з паспортами «ДНР» і «ЛНР» тоді не було. Протягом п’яти днів в’їхати в РФ вони могли тільки по російському паспорту (у кого він є).

Сьогоднішнє рішення уряду дозволила в’їжджати на територію Росії всім жителям непідконтрольної Україні частині Донецької та Луганської областей, незалежно від того, є у них російський паспорт чи ні.

У розпорядженні вказується, як документ для в’їзду вони зможуть надати або паспорта «ДНР» і «ЛНР», або український паспорт з реєстрацією на території «республік».

Цей документ вносить уточнення у вже існуюче розпорядження набирає чинності з моменту випуску.

Своє рішення уряд Михайла Мішустіна пояснив так: «У зв’язку з економічною та транспортної блокадою Україною окремих районів Донецької та Луганської областей України, керуючись принципами гуманності, положення [про обмеження в’їзду в РФ не застосовувати відносно громадян України і осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», — йдеться у новому розпорядженні.

Нагадаємо, Україна повністю закрила пункти пропуску через лінію розмежування на Донбасі «через загрозу поширення коронавіруса Covid-19» у неділю, 22 березня. Перейти через кордон зможуть люди, у яких є критично важливі обставини або відповідні документи.

«Після всіх цих рішень для жителів непідконтрольних територій тепер є тільки одне вікно в світ, — через Росію», — зазначає телеграм-канал «Політика Країни».