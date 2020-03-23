Мінсоцполітики готує рішення про переведення пенсіонерів на банківські карти

Відомство хоче, щоб пенсіонери могли отримувати пенсію на банківську картку, сплатити онлайн-послуги, замовити продукти, ліки

Мінсоцполітики готує рішення про переведення пенсіонерів на банківські картки, щоб вони могли отримувати пенсію на банківську картку, сплатити онлайн-послуги, замовити продукти, ліки. Про це на брифінгу журналістам повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Ми готуємо сьогодні рішення про те, щоб максимально допомогти пенсіонеру освоїти і перевести їх на банківську систему. Ми навіть хочемо запропонувати проект, який буде називатися «Допоможи літній людині», для того щоб вони могли отримувати пенсію на банківську картку, вони могли оплатити цієї банківською карткою онлайн-послуги, вони могли замовити продукти харчування, ліки тощо. І ми будемо працювати з кожним пенсіонером, тими, хто сьогодні ще в такій програмі не залучений», — заявила Лазебна.