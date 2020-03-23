Робота зараз — гроші коли-небудь після

Пропозицію скасувати в Росії кримінальну відповідальність за невиплату зарплат може бути викликано не тільки простий користю.

У найближчому майбутньому Росії можуть знову скасувати кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати. Пропозиція на цю тему було сформовано Робочою групою президентського Держради в рамках проведеної з грудня 2019-го політики «часткової декриміналізації законодавства про економічні злочини», повідомляє РБК. Воно Стало надбанням громадськості ще у вівторок, 17 лютого, але пройшло майже непоміченим. Ймовірно, це пояснюється тим, що ініціатива була оприлюднена якраз на піку кампанії з обговорення поправок до Конституції РФ. Між тим, не потрібно бути семи п’ядей у чолі, щоб здогадатися, хто може лобіювати подібну ініціативу. Дійсно, за даними РБК, вона виходила від найбільших об’єднань роботодавців. Зокрема, видання називає Торгово-промислову палату, РСПП, Союз машинобудівників Росії, «Ділової Росії», а також «Ростех», «Росатом» Роскосмос та інші об’єднання та організації.

Лідер Федерації незалежних профспілок Росії Михайло Шмаков заявив, що він категорично проти: «Невиплата зарплати — це крадіжка у працівника його чесно зароблених грошей». Після чого ФНПР і сам Шмаков закликали своїх членів голосувати за поправки до Конституції.

Нагадаю, що деякі з цих поправок носять соціальний характер. Стало бути, якщо підходити формально, то чому б профбоссу не закликати голосувати народ за весь пакет? У ньому, зокрема, проголошується, що держава гарантує мінімальний розмір оплати праці (МРОТ) на рівні величини прожиткового мінімуму. Однак ця поправка до Конституції виглядає відвертим знущанням, враховуючи, що в 2020 році це саме держава відмовилася індексувати МРОТ, залишивши його на рівні минулого року — 11 280 руб. А обіцяли — 12 130 рублів… І це на тлі обвалу рубля, а значить неминучого зростання цін.

Так що обурення Шмакова ідеєю Держради скасувати кримінальну відповідальність роботодавців за невиплату зарплат працівникам виглядає щонайменше непослідовним.

Тут треба зауважити, що саме «затримки» зарплати робітникам і службовцям на кілька місяців, а іноді і років, стали одним з основних інструментів пограбування десятків мільйонів людей в Росії в «лихі дев’яності». Почалися ці затримки на початку 1990-х років і стали прямим наслідком «лібералізації цін», запущеної урядом реформаторів офіційно 2 січня 1992 року. Тоді за один день ціни на продовольчі товари зросли в 10 разів. Почалася завдяки цьому скажена інфляція (до кінця 1992 р. вона склала 3000%) знищила оборотні кошти підприємств і призвела до перших неплатежів по зарплаті.

Проте оскільки більшість екс-радянських трудящих продовжували працювати, навіть незважаючи на те, що їм не платили, директорський корпус, незалежно від того, які це були директори — «червоні» або «триколорные» — досить швидко увійшов у смак, зметикувавши, що на цьому дуже навіть запросто можна почати збивати стану. Цьому сприяло і те обставина, що керівництво нової Росії в умовах галопуючої інфляції по-тихому скасував кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати працівникам. В СРСР вона, до речі, наступала через три дні затримки зарплати.

У 1996 році кримінальну відповідальність відновили, але в такому вигляді, що масові невиплати зарплати мільйонам людей в країні після цього продовжувалися аж до початку 2000-х. Пізніше стаття 145.1 КК. («Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат») зазнала кілька змін. Сьогодні ми живемо у тій редакції, яка була прийнята у 2010 році. Звичайно, жорстка радянська норма, коли кримінальна відповідальність наставала для роботодавця після трьох днів заборгованості по зарплаті, не була відновлена.

Сьогодні кримінальна відповідальність за цей злочин настає у разі повної невиплати зарплати протягом двох місяців, або часткової протягом трьох місяців. Покарання — різного роду штрафи, примусові роботи або позбавлення волі до 5 років (останнє, якщо злочинне діяння спричинило тяжкі наслідки).

Найцікавіший, на мій погляд, питання сьогодні полягає в тому, чим була викликана ініціатива президентського Держради знову, як в «лихі дев’яності», запропонувати декриміналізувати невиплату заробітної плати. Як по мені, так існує два виразних пояснення цієї пропозиції. Перше — економічний, друге — політичне.

Пояснення перше полягає в тому, що в сучасній Росії продовжують скорочуватися можливості бізнесу збільшувати свій капітал в масштабах «ситих» 2000-х і аж до 2013 року, коли ціни на нафту були високі (за мінусом короткого періоду кризи 2008-2009), досягаючи іноді немислимих зараз висот майже в 150 доларів за барель.

В умовах розпочатого світової кризи і низьких цін на нафту ідея дати підприємцям можливість поживитися за рахунок власних працівників могла з’явитися не тільки у бізнесменів, але і у государевих людей. Адже розділити інтереси бізнесу і держави в сьогоднішній Росії майже неможливо — це практично одне і те ж.

Проте в цьому разі імідж президента як гаранта всього і вся в нашій вітчизні, а головне, захисника народного від хижих олігархів, дуже сильно похитнувся б. Але саме цей імідж і становить основу путінської легітимності.

У зв’язку з цим виникає друге, політичне, пояснення ініціативи щодо скасування кримінального переслідування неплатників заробітної плати. Держрада готує відповідну антинародну поправку до КК, але тут на білому коні і весь у білому з’являється батько і самовидець, і каже своє ввічливе, але рішуче «ні» знахабнілим олігархам. Завіса. Народ щасливий, а Путін знову переграв всіх.

Останні двадцять років цей сценарій працював. Спрацює чи зараз — подивимося.