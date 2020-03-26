Вірус не вірус, а треба думати про майбутнє. І тут випливає важливий психологічний механізм самозахисту, ілюзія «зупинки на паузу» — ось зараз життя завмерло, всі завмерли в безглуздих позах по команді «замри», але потім — у травні, липні, вересні, 2021-му, неважливо — ми зробимо «відімри», і життя продовжиться з тієї ж точки, де зупинилася. Немає. Не продовжиться.

Тому що, як мудро зауважує Елла Панеях, «вступні будуть зовсім не такі, як минулої восени-взимку, коли ці заходи, справи й поїздки планувалися. Інший курс рубля, інші ціни на готелі, інші зарплати в учасників — а в кого й інші місця роботи, якщо взагалі не їх відсутність — та інша кількість ресурсів. Ще важливіше: інші пріоритети. Інші питання стануть важливими, інші напрямки діяльності — перспективними. Інші ризики, і інші можливості, і інша порядок у суспільному житті, зокрема» (цитую з її посади для друзів).

Зовсім як у Розанова в тій побитої цитаті з «Апокаліпсису»:

«Вистава завершилася. Публіка встала. — Пора одягати шуби і повертатися додому. Озирнулися. Але ні шуб, ні будинків не виявилося».

Це я не до того, що буде все жахливо — будинки залишаться (хоча від шуб можна було б позбутися, так-с), ми, сподіваюся, збережемо життя, здоров’я, близьких, зрештою голови на плечах, але це буде рестарт з зовсім іншої позиції з іншими пріоритетами, можливо, з іншої глобальної та локальної ситуацією, і думати про це одночасно боязно і заманливо, чи не кожному поколінню випадає такий шанс, а миллениалам так і зовсім вперше, але як вони з нею впораються?

Найцікавіше тільки починається.