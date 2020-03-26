До вибору сімейного кроссовера потрібно підходити особливо ретельно, адже на ньому буде їздити ваша сім’я. Експерти журналу What Car?, опитавши кілька тисяч автомобілістів, назвали ТОП-10 найнадійніших б/у сімейних кросоверів.

10. Seat Ateca – 94,7%

За останні 12 місяців 23,2% власників Seat Ateca мали проблеми, головним чином з кондиціонером, акумулятором і внутрішньою обробкою. Загальний рейтинг надійності – 94,7%.

9. Toyota C-HR – 95%

Toyota C-HR – це досить надійний кросовер. Якщо у нього і є проблеми, то частіше за все з внутрішньою обробкою і системою супутникової навігації. Загальний рейтинг надійності – 95%.

8. Kia Sportage – 95,3%

Kia Sportage попереднього покоління – відмінний сімейний позашляховик. У нього просторий салон, великий багажник і він цілком надійний. 20% власників цього кросовера повідомили, що за останні 12 місяців їм доводилося відправляти його на СТО.

7. Volkswagen Tiguan першого покоління – 95,7%

VW Tiguan першого покоління був дуже популярним сімейним кросовером. Загальний рейтинг надійності – 95,7%. Іноді скаржаться на його електрику.

6. Volkswagen Tiguan другого покоління – 96%

20,2% власників VW Tiguan другого покоління за останні 12 місяців відправляли його на СТО. 6,1% з них робили кузовні роботи.

5. Hyundai Tucson – 96,6%

Hyundai Tucson міцний і надійний сімейний кросовер. За останні 12 місяців 14,9% власників Tucson ремонтували його на СТО. 7,5% проблем пов’язані з коробкою передач.

4. Peugeot 3008 – 97,4%

При покупці б / у Peugeot 3008 можна бути впевненим, що це надійний кросовер. Його власникам не потрібно турбуватися, що виникнуть серйозні проблеми. Якщо ж проблеми виникають, то в 7,1% випадках вони пов’язані з кондиціонером, а в 3,4% – з рульовим керуванням і кузовом.

3. Audi Q3 – 98%

Audi Q3 зайняв високе третє місце в рейтингу найбільш надійних б / у сімейних кросоверів. Загальний рейтинг його надійності – 98%.

2. Volvo XC40 – 98,4%

Volvo XC40 користується великою популярністю завдяки красивому дизайну, класному салону і системам безпеки. До цього також можна додати відмінну надійність. Тільки 10,8% власників XC40 сказали, що у цього кросовера були проблеми. І найчастіше проблеми невеликі, а на кросовері продовжували їздити.

1. Kia Sportage поточного покоління – 98,6%

Kia Sportage поточного покоління з повним правом можна вважати найнадійнішим сімейним старим кросовером. Тільки 6,8% власників Sportage заявили, що у нього були проблеми. У 2,7% випадків скаржилися на коробку передач.