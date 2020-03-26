Хроніки кризи. Частина 2

Ситуація з коронавірусом в Росії, в тому числі з-за превентивно вжитих заходів, відстає більш ніж на тиждень від європейської, але принципово від неї не відрізняється – з’ясували в РАНХиГС. Таким чином росіяни бачать поки тільки квіточки Covid-19, а через тиждень поспіють і ягідки. Першими “збирати врожай” будуть москвичі і гості столиці, а в регіонах “збір” пройде ще пізніше. Тому цікаво було б подивитися, як воно там у цивілізованих країнах?

З одного боку, “розмазати” пік епідемії за часом входить у завдання урядів всіх країн, щоб всі заразилися могли отримати повноцінну допомогу і на всіх вистачило лікарів, як і апаратів для штучної вентиляції легенів для важкохворих. Віце-прем’єр Тетяна Голікова повідомила, що в Росії налічується 40000 таких апаратів, це 27 апаратів на 100 000 чоловік. ВООЗ рекомендує 20 на 100000. Незважаючи на перебір, уряд зі свого резервного фонду виділив Мінпромторгу 7,5 млрд руб. на закупівлю 5700 апаратів штучної вентиляції легенів у “Ростеха”. Мінфін дозволив проводити держзакупівлі, пов’язані з пандемією, у єдиного постачальника, однак, вважає директор АНО “Инфокультура” Іван Бетін, вкрай важливо, щоб ці контракти заключались максимально прозоро і розкривалися б не тільки ціни і ціноутворення, але і адреси поставок.

З іншого боку, за піком епідемії слід пік економічного спаду, і кожна країна проходить його в міру своєї “економічної дієздатності” та, відповідно, політичної. Колишні заслуги не в рахунок, наприклад, Сполучені Штати, маючи запас по часу і меншу кількість зараженого населення (24 березня – 40709 ос – 3 місце), ніж у Піднебесній (81409 ос – 1 місце), відчувають серйозні проблеми в економіці в порівнянні зі своїм азіатським конкурентом. Принаймні, паніка населення і на фондових ринках США помітніше.

“За прогнозами інвестбанку Goldman Sachs, за підсумками цього тижня можуть позбутися роботи в цілому 2,25 млн американців. Пандемія вірусу, що викликала карантин і зупинку роботи багатьох підприємств, вже призвела до масових скорочень у малому та середньому бізнесі в сферах громадського харчування, туризму і розваг”.

Вашингтонський Інститут економічної політики у своєму дослідження допустив, що до літа близько 3 млн американців можуть втратити роботу. Тим часом, за даними ресурсу axios.com, 96 % власників малого бізнесу в США вже заявили про почалися у них проблеми з-за пандемії. З них третина підприємців впевнені: у сформованих умовах вони не зможуть протриматися більше трьох місяців, перш ніж будуть змушені виходити з бізнесу і звільняти найманих працівників. Найбільш вразливими виявилися вакансії касирів, офіціантів, кухарів і садівників. З-за коронавіруса американський ВВП може впасти на 50 %, а безробіття – злетіти до 30 %. За оцінкою видання Politico, 24 мільйони американців схильних до ризику залишитися без роботи.

На цьому тлі ФРС оголосила необмежену скупку держоблігацій та іпотечних похідних інструментів. FOMC (Федеральний комітет відкритого ринку) також заявив про викуп корпоративних облігацій і різних заходи кредитної підтримки компаній в сумі $300 млрд. Забезпеченням кредитів громадянам і бізнесу послужать $30 млрд із стабілізаційного фонду Мінфіну США.Створені і інші інструменти для допомоги великому бізнесу, деякі інструменти вже зарекомендували себе в кризу 2008-2009 років. ФРС також передбачила рефінансування освітніх кредитів, автокредитів і боргів за кредитними картками.

Не відстають від США допомоги своїм “підприємцям” та країни старенької Європи.

З 14 березня у Франції введений режим карантину: закриті всі магазини, ресторани, школи, установи, працюють тільки продуктові магазини і деякі банки. 16 березня карантин був посилений, всі повинні сидіти вдома, за винятком тих, чия професія не дозволяє працювати віддалено. Для виходу на вулицю необхідно дозвіл, оформлений заздалегідь. Недотримання правил карається штрафом у розмірі €135.

У перші дні жорсткого карантину у Франції (24 березня – 19 876 заражених – 7 місце) була паніка серед населення, але через тиждень ситуація прийшла в норму. На сході країни, де спалах вірусу була сильнішою, відчувається нестача обладнання ШВЛ і реанімаційних місць. Французький уряд терміново намагається перерозподілити медичні ресурси і оголосило загальну мобілізацію лікарів від дантистів до ортопедів.

“На оголошену війну з COVID-19 кинуті величезні ресурси — уряд обіцяв витратити €300 млрд, щоб мінімізувати втрати бізнесу і домогосподарств. Держава допоможе виплатити зарплати компаніям на час карантину, домогосподарства з низькими доходами звільнили від орендної плати та оплати рахунків за електрику і газ”.

Число випадків зараження коронавірусом у Британії досягла на 24 березня 6 656 осіб – 10 місце. Минулого тижня в п’ятницю ввечері закрилися школи країни, з суботи не працюють кафе, ресторани, паби, спортзали і спортивні центри. Очікується, що до 80% населення інфіковано Covid-19 протягом наступних 12 місяців, і до 15% (7,9 мільйона чоловік) може знадобитися госпіталізація.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про введення жорстких обмежень. Британці зобов’язані залишатися вдома. Закриваються всі непродовольчі магазини, бібліотеки та релігійні установи. Однак опозиція звинувачує Бориса Джонсона в нерішучості, відсутності стратегії і втрати дорогоцінних дев’яти тижнів, тоді були виявлені перші заразилися.

У Німеччині (24 березня – 29076 заражених – 5 місце) влада наказала закрити всі кафе і ресторани, перукарні, масажні і тату салони. На удаленку пішла Ангела Меркель, вона контактувала з інфікованим Covid-19 лікарем. Бундестаг (федеральне збори) продовжить роботу в штатному режимі, хоча сам же і заборонив людям збиратися більш ніж по двоє. Сміх сміхом, але для допомоги бізнесу урядом Німеччини буде виділено €156 млрд – це майже половина річного бюджету ФРН.

В доповнення до місцевої допомоги Європейський союз вперше в історії призупинив дію Пакту стабільності і зростання, базового документа зони євро. Були скасовані обмеження дефіциту бюджету вище 3 % ВВП, межі держборгу в 60 % ВВП, тепер уряду об’єднаної Європи можуть набирати кредитів вище даху, скільки зможуть забрати, лише б допомогти підприємствам, яким загрожує розорення і банкрутство. Нагадаємо, що в 2008 році під час економічної кризи Пакт Брюсселем не припинявся, а це означає, що ситуація сьогодні в Європі набагато серйозніше. Раніше Єврокомісія вже прийняла рішення перерозподілити з бюджету ЄС 37 мільярдів євро на підтримку сектора охорони здоров’я та малих підприємств, але, очевидно, цього було не досить.

Китай тим часом розправляє вітрила і набирає хід.

“Незважаючи на те, що епідемія нового коронавіруса досить сильно відбилася на економічній діяльності в перші два місяці, її наслідки для китайської економіки короткочасні і контрольовані. Про це заявив сьогодні заступник голови Державного статистичного управління КНР Шен Лайюнь”.

Заступник голови повідомив, що основи економіки Китаю не порушені, підприємства вже відновлюють свою діяльність, та і взагалі, в перші два місяці року китайська економіка завжди буксувала через канікул, свят і холодів, а після другого кварталу економіка країни набере обертів і втрати будуть з легкістю відшкодовані! Відмінний настрій порівняно зі своїми західними колегами демонструють китайські чиновники!

Епідемія в Китаї справила серйозний вплив на туризм, автомобільну промисловість, розваги, готельний бізнес, громадське харчування, але споживання відновлюється, як і “накопичений попит”. Прийняті департаментами Китаю економічні заходи сприяють відновленню роботи індустрії громадського харчування, допомагають стабілізувати зайнятість. Попит населення Китаю на культурний туризм почав збільшуватися. Станом на 16 березня, 3714 туристичних об’єктів державного значення 28 провінціях, автономних районах і містах Китаю відновили роботу і темп відновлення роботи перевищив 30%.

Валютний ринок Китаю функціонує стабільно і без будь-якої паніки, баланс між валютним попитом і пропозицією зберігається.

“Комерційні банки Китаю отримали чистий профіцит валютних розрахунків у розмірі 20,6 млрд дол. США за перші два місяці 2020 року, в той час як небанківські фінансові установи показали профіцит у розмірі 18,7 млрд дол. США”.

Валютні резерви Китаю досягли на кінець лютого 2020 року позначки 3,1067 трлн доларів США, а девальвація юаня в третій декаді березня виявилася значно слабкіше в порівнянні зі зниженням курсу євро та фунта стерлінгів. Державне управління валютного контролю КНР прийняв ряд заходів для полегшення фінансового тягаря вітчизняних підприємств, особливо середніх і малих, а також приватних компаній, щоб вони могли більш якісно відновити роботу і виробництво.

Дивлячись на всю цю благодать, заступник директора Народного банку Китаю (Центробанк) Чень Юйлу зазначив:

“Незважаючи на падіння, те, що трапилося на світовому фінансовому ринку після пандемії коронавирусной хвороби COVID-19, ще занадто рано говорити про настання глобальної фінансової кризи”.

Це сказано главою Центробанку Китаю в той час, коли США і Європа тонуть у власних “ф’ючерсах”! У той же час чиновник пообіцяв, що Китай, як глобальна фінансова держава, внесе свій внесок у збереження світової фінансової стабільності. Чи чув хто-то подібні заяви від банкірів США чи Росії? Не по Савці свитка.

Ось і міжнародні експерти вже щосили обговорюють світової розклад сил після кризи і коронавіруса, в цьому розкладі пуп капіталістичного світу знаходиться зовсім не в Північній Америці і вже тим більше не в Європі. Професор Гарвардського університету Стівен Уолт прогнозує, що центр впливу на світові процеси зміститься на схід, адже саме Південна Корея та Сінгапур, а пізніше і Китай, на відміну від Європи і Америки, продемонстрували адекватну реакцію на кризову ситуацію. Кішор Махбубані з Національного університету Сінгапуру пророкує відхід від глобалізації з центром у США до глобалізації з центром в Китаї. Кору Шейк з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що Вашингтон провалив іспит на лідерство. Професор Прінстонського університету Джон Икенберри вважає, що нічого, крім посилення націоналістичних настроїв, суперництва великих держав і роз’єднання не чекає людство в найближчому майбутньому.

Націоналістичні, а якщо називати речі своїми іменами, профашистські настрої спостерігалися в багатьох країнах світу і до нинішньої кризи. Причому носіями цих настроїв були політичні партії, які боролися за владу в державі і де виборами, а де й переворотом цієї влади домоглися. Сьогоднішня криза, замішаний на коронавирусе, і його наслідки природно підштовхнуть уряди багатьох країн до обертання в лялечку у власних кордонах, до забезпечення власної безпеки та економічної незалежності. Як мінімум під цими гаслами буде проводитися мілітаризація економіки і фашизація політики, нагромадження військового потенціалу і спустошення національного бюджету. Звідси схильність у імперіалістичних урядів до військових авантюр, мыслишки – покращити добробут своїх олігархів за рахунок інших, менш сильних конкурентів.

Але навіщо далеко ходити і шукати нового імперіалістичного хижака, коли США підходять до піку пандемії та економічної кризи? Невже велика морська і ядерна держава, перша економіка світу, біла людина-капіталіст здасть своє лідерство узкоглазым олігархам?! Подібну здачу позицій історія вже спостерігала на прикладі СРСР, але подружжя чи Трамп Горбачову? Останній ще живий і може порадити першому здатися з усіма потрохами Китаю, так сказати, поділитися власним досвідом. А може, американські банкіри вирішили мирно залити біржової пожежа трильйонами нових хрустких доларів, які змовилися випускати необмежено багато, вистачило б паперу і фарби?

Одне можна сказати напевно: поки на Землі існує капіталізм боротьба імперіалістичних держав за місце під сонцем не припиниться. У світовій економіці будуть продовжуватися регулярні і все посилюються торгові, промислові і фінансові кризи, залучаючи в свій вир, так чи інакше, всі країни і всі народи, приносячи з собою горе і злидні для трудящих, відбираючи їх заробіток і роботу. А віруси зразок Covid-19 будуть сіяти паніку і нести тисячі життів, зважаючи на нездатність капіталістичної системи їх ефективно попереджати і контролювати.

Але Китай все ж впорався? Мабуть, що так, хоча самі китайські експерти не виключають можливість повторного спалаху епідемії. З новин відомо, що заражені в Піднебесну потрапляють регулярно, але їх намагаються виявляти на кордоні або в аеропорту. Не будемо забувати, що Китай – це друга, а за багатьма показниками перша економіка світу, кому як не їй вирішувати подібні завдання? На жаль, при капіталізмі тільки жменька країн має привілейоване становище в світі, інші повинні забезпечувати його і обслуговувати. Імперіалістичний Китай ще молодий і повний сил, щоб обслуговувати себе самостійно, але китайські капітали і товари давно розтеклися по всьому світу, все більше збільшуючи апетити місцевих олігархів

А що ж буржуазна Росія, як вона прожила ще один тиждень кризи? Не будемо забувати, що йде нафтова війна і російські олігархи борються відразу на кілька фронтів: міжнародний, внутрішній і свою власну кишеню. На міжнародному фронті начебто зажевріла перемога, а якщо не перемога, то хоча б перемир’я. Не хто-небудь, а самі Сполучені Штати 21 березня ротом Райана Ситтона (один з керівників “Техаської залізничної комісії”) натякнули через агентство ділової інформації Bloomberg про можливі переговори:

“Теоретично Техас може скоротити видобуток на десять відсотків, і якщо Саудівська Аравія готова скоротити видобуток на десять відсотків у порівнянні з допандемическим рівнем, а Росія готова зробити те ж саме, це поверне ринок до докризового рівня (і лише до деякого надлишку нафти)”.

Якщо найбільші експортери нафти домовляться, то погляду людства постане найбільша нафтова монополія в світі за розміром “ОПЕК++”. А 23 березня Міністр енергетики Росії Олександр Новак вже радився за закритими дверима з главами найбільших російських нафтових компаній. Учасники наради обговорили ситуацію на ринку, проте ніяких рішень не прийняли за офіційною версією.

На внутрішньому фронті, який відомо ведеться проти трудящих і більш дрібних капіталістів, російська буржуазна влада теж виглядає бадьорим. Уряд пообіцяв, що грошей вистачить практично всім, і розширило перелік системоутворюючих компаній Росії в три рази, з 200 до 600. Це ті самі компанії, які доведеться рятувати в кризу в першу чергу, серед них Ашан, Макдональдс, Ікея – всі системоутворюючі російську економіку та інші.

ЦБ, вже як дорослий, не піддався паніці на валютному ринку і власним спекулятивним замашок і залишив ключову ставку на колишньому місці (6 %), що практично ніяк не відбилося на діловій активності. Не підняв і слава богу.

Поки економічні заходи уряду зводяться до налагодження інструментів та шляхів подолання епідемічного та економічного піку кризи. Причому для регіонів економічні наслідки епідемії можуть бути чи не серйозніше, ніж медичні, але в Білому домі сподіваються, що принаймні епідемія на багато місяців не розтягнеться. А криза? А що криза? Поки проїмо ЗВР і ФНБ, а там, якщо дефолт не вдарить (“страховка” від дефолту подорожчала у 5 разів за останні 2 тижні), подсократим бюджет і авось прорвемося!

PS

Сьогоднішній огляд виявився в основному міжнародним, значить через тиждень буде більше часу поговорити про Росію. Адже як пам’ятає читач, наш уряд зумів відтягнути превентивними заходами пік пандемії на тиждень. Якщо будемо живі, то його і обговоримо.

Кіт Планктонів