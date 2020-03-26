Коронавірус по Росії розвезуть «вахтовики»?

На Москву — в плані трудових поїздок — «зав’язана» більша половина європейської частини РФ, вважає геодемограф Микита Мкртчян.

Міста-мільйонники, у число яких входять Москва і Санкт-Петербург, лідирують за кількістю виявлених заражених Сovid-19, традиційно є центрами тяжіння для величезної кількості росіян. Зокрема — через зосередження робочих місць. Найчастіше люди, не маючи можливості купити квартиру у великому місті, змушені їздити туди на роботу і повертатися додому. Хто щодня, хтось — раз на тиждень або місяць. Враховуючи той факт, що, за оцінкою мера Москви Сергія Собяніна, висловленої президенту Росії Володимиру Путіну, влада в даний час не володіють точними даними про реальний рівень поширення коронавіруса в російських регіонах, розуміння географічних міграційних схем стає особливо важливим. Прояснити ситуацію «Росбалт» попросив доцента Вищої школи економіки, провідного наукового співробітника Інституту демографії ВШЕ Микиту Мкртчяна.

— Микита Володимирович, куди найчастіше їдуть в Москву на роботу, особливо вахтовим методом?

— Ну, відповідь звучить досить просто: на Москву — в плані трудових поїздок — «зав’язана» більша половина європейської частини РФ. Насамперед — регіони Центральної Росії. І чим ближче до Москви, тим більше йде інтенсивний обмін людьми. На Південь і Схід, «зона впливу» Москви тягнеться аж до України, Кавказу і Предуралья. З-за Уралу вже мало хто в Москву їздить. Далеко, не наїздишся.

— На які терміни приїжджають люди на роботу?

— Вахтовим методом — від тижня і більше. Найбільш популярні терміни, наприклад, 2-3 тижні, потім тиждень вдома, або місяць, потім два тижні вдома. Тут все логічно і раціонально. Все дуже залежить від ціни квитка і часу в дорозі. На більш короткі відстані подорожують частіше. Ті, кому до столиці добиратися п’ять годин або одну ніч, можуть їздити і з тижневим ритмом. Чим далі від Москви — якщо це, наприклад, Приволжжя або Південь Росії — тим на більш довгий термін приїжджають. Переїзд-то доріг.

— Які обсяги такої міграції?

— Близько 600-700 тисяч людей їздять до Москви вахтовим методом. І ще більший потік — маятникові щоденні поїздки. Це величезний потік з території Московської і прилеглих областей, на електричках, автобусах і своїх машинах. Оцінки доходять до півтора мільйонів. До речі, у зворотних напрямках теж їздять, хоча і набагато менше: близько 300 тисяч чоловік. Тут багато оцінки робилися ще до «Нової Москви», так що тепер частина цих людей треба вважати вже москвичами.

— Ким, в основному, працюють «вахтовики» у столиці?

— Перш за все — будівництво, торгівля (рітейл), охорона. Причому, в охороні — якщо мати на увазі найбільш поширену охорону, прості ЧОПы без бойової зброї — платять найменше. Відповідно, і їздять на таку роботу з самих ближніх місць. Здебільшого з Підмосков’я та сусідніх областей. Це сама некваліфікована міграція — шкільні охоронці, паркувальники. Якщо говорити про зворотному потоці, меншого розміру, то в Підмосков’ї теж купа торгових центрів, так і деякі офіси «перетягують» за дешевою оренду.

— А де вахтовики живуть?

— Варіанти розміщення різні. Є гуртожитки, у будівельників — стройгородки, побутівки. А так, люди знімають житло «покоечно»: в одній кімнаті-два-три чоловіка, брати чи друзі. Жінки так само знімають. В одну квартиру можуть заїхати п’ятеро-шестеро, уже не родичі. Економлять: потрібно, щоб це не било по кишені при невеликих заробітках.

— Напевно, в найдешевших спальних районах?

— Не обов’язково. У наших колег було, наприклад, дослідження мігрантів з Середньої Азії — і воно не виявило, що знімають тільки в спальних районах. Живуть скрізь: головне, щоб поруч з роботою. Будівництва є і в центрі, і там же є такі квартири в старих будинках. Щоб не їздити в транспорті, краще додатково одну-дві тисячі заплатити за цю ліжко або ще «стиснутися» тісніше.

— Чим, до речі, відрізняється вахтовая міграція з російських регіонів від міграції з ближнього зарубіжжя?

З Україною — відмінності, загалом, невеликі, з тією різницею, що їм ще складніше їздити. Звідти і добиратися довше: можна і добу витратити на поїзді з Західної України, а з неї сюди як і раніше їздять. Українці рідше бувають вдома. Тепер, у зв’язку з коронавірусом, ще купу поїздів повідміняли.

А приїжджі з Середньої Азії можуть і по році тут жити: туди летіти, це великі гроші. Вони краще гроші пошлють сім’ї. По частині зайнятості — це найчастіше будівельники та працівники ЖКГ, продавці.

— Що можна сказати про внутрішньої трудової міграції, яка мине Москви?

— Північно-Захід «зав’язаний» на Санкт-Петербург: це Ленінградська, Новгородська, Псковська і Архангельська області, Карелія, а також «інший край» Тверській області, за Вишнім Волочком.

На схід від Волги: Башкортостан, Пермський край, Оренбурзька область більше зав’язані на півночі Тюменської, нафтовидобуток. Ну, і все, що на схід — південь Уралу та Західній Сибіру. З Алтайського краю їздять у ті ж ХМАО і ЯНАО, з Іркутської області — в Якутії. Про це говорять і дані перепису, та дослідження робочої сили.