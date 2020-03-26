Трамп просить Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти і потіснити Росію

У ході розмови глава США попросив наслідного принца, щоб падіння цін не завдало шкоди виробникам США.

Американський лідер Дональд Трамп звернувся до Саудівської Аравії з проханням збільшити видобуток нафти і, таким чином, потіснити Росію на ринку. Як передає Лента.ру, стаття з відповідним змістом з’явилася в Politico. Видання, посилаючись на своїх співбесідників, розповідає про виклик Трампа саудівському наслідному принцу Мухаммеду бін Салману, який відбувся дев’ятого березня. Під час розмови він підтримав плани з нарощування видобутку нафти, але попросив, щоб падіння цін не завдало шкоди виробникам США. Трамп також закликав принца залишити ціни на нафту на життєздатному рівні – для того, щоб американські бурильники залишалися при справі.