«Наступних крок — піти у кримінал»

Коронавірус підкосила російських таксистів: клієнтів менше, більше боргів

Російські сервіси замовлення таксі і таксомоторні парки почали фіксувати зниження попиту на свої послуги, пов’язуючи це з дією протиепідеміологічних заходів щодо коронавирусу COVID-19 і зниженням ділової активності в країні. Багато змушені знижувати ціни поїздок. Інші вже замислюються про припинення своєї діяльності, щоб не працювати у збиток і не зношувати техніку. Треті, за словами експерта, пустилися у всі тяжкі і інсценують ДТП, щоб за рахунок страхових виплат розплатитися за взяті в кредит машини. Свіжі статистичні дані та історії тих, хто сидить за кермом таксі, — в матеріалі Znak.com.

«Запасу міцності не було практично ні в кого»

«Люди просто перестали їздити, і середній чек впав приблизно на 50%», — констатує автоюрист Кирило Форманчук, обслуговуючий таксомоторні парки в Єкатеринбурзі, Москві та Санкт-Петербурзі. За його словами, справа дійшла до того, що на замовлення класу «економ» приїжджають машини класу «комфорт» і «бізнес». «Більшість таксомоторних парків працює з водіями за договорами оренди. В „економ-класі“, де працюють машини типу Hyundai Solaris, Renault Logan або Volkswagen Polo, водій в середньому повинен зміну (12 годин — Znak.com) заплатити за оренду 1500-1800 рублів. За „комфорт“, це, як правило Toyota Camry, — 2500 рублів. За „бізнес“, де працюють машини E-класу, — 3500 рублів. Машину треба помити, заправити, а крім того, віддати відсоток агрегатору за замовлення. Все, що зверху — твоє. Природно, що при нинішньому низькому попиті ні в „комфорті“, ні в „бізнесі“ ніхто не вивозить цих цін. І споживач теж розуміє, тому йдуть підряд випадки, коли скидають Hyundai або Renault, і чекають, коли за ними приїде Camry. А вона зараз точно приїде», — пояснив співрозмовник.

За словами Форманчука, зі зниженням попиту посилиться відтік бажаючих працювати таксистами. В останні роки громадяни Росії активно замінювалися мігрантами, тепер і вони можуть втратити інтерес до роботи з-за низьких заробітків. Їм буде вигідніше піти на кримінал», вважає Форманчук.

Самі таксомоторні парки, на його думку, знаходяться не в кращому положенні: «Запасу міцності практично не було ні в кого. Мало у кого були навіть свої машини. В основному, весь парк куплений у кредит. Минулого тижня по країні вже пішов сплеск сумнівних ДТП з таксі. Створюється відчуття, що люди спеціально б’ють машини, щоб за страховою отримати хоч якісь гроші і спробувати закрити борги перед банками. Багато говорять, що ще місяць такій ситуації і вони просто будуть кидати тачки», — говорить Форманчук.

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«Може бути, за готівку поїжджу ще»

Єкатеринбурзький таксист Микола, який працює позмінно у двох таксомоторні парки — партнерах сервісу «Яндекс. Таксі», підтвердив слова Форманчука. «В одному я беру машину в оренду: 700 рублів за неї, плюс 500 рублів „Яндекс. Таксі“ за замовлення і бензин. Разом на зміну [обов’язкових видатків] приблизно на 1500 рублів. Все, що зверху, залишаєш собі. Але зараз добре, якщо це буде 50% [від виручки] в зміну. Можна ще взяти машину за іншою схемою, коли тобі парк платить зарплату, але там треба в зміну привозити по 5-6 тис. рублів», — стверджує співрозмовник.

Сам він має намір у найближчі місяці скоротити кількість відпрацьованих у таксі змін. «Тарифи вже скільки років нікуди не ростуть і, навпаки, стають навіть менше. Невигідно стало „в білу“ працювати. Подивимося, може бути, за готівку, як раніше було, і поїжджу ще», — каже Микола. Чоловік чесно зізнається, що в неї ситуація ще не така погана, як у інших таксистів. Нещодавно Микола вийшов на пенсію за віком і тепер отримує хоч якісь виплати від держави.

У служб таксі — суперечливі дані

У прес-службі таксі Maxim (працює в 505 містах РФ) Znak.com розповіли, що з минулого тижня вони почали фіксувати кілька тенденцій. Перша — це зниження кількості замовлень в ранкову годину-пік, а також увечері в п’ятницю і в суботу, коли зазвичай був максимальний попит. «В Кургані в середньому [кількість замовлень скоротилася на 15%, у Тюмені — на 16%, в Челябінську — на 18%, в Єкатеринбурзі — на 17%», — констатували в прес-службі таксі Maxim. При цьому середній чек і тарифи, як стверджують в сервісі, у них не помінялися.

Разом з тим в Maxim відзначають, що в денний час кількість поїздок в містах їх присутності збереглося і місцями трохи збільшилася. «Йде зміщення цілей поїздок. Багато розважальні і спортивно-оздоровчі центри закрилися на карантин, в установах скасовано особистий прийом громадян, навчальні заклади і частково деякі організації перейшли на віддалений режим. Але життя не зупиняється. Просто тепер дитину треба відвезти до бабусі, а не в школу, привезти додому репетитора. Люди продовжують їздити до родичів, друзям. Частіше воліють магазини крокової доступності або замовляти доставку продуктів за допомогою таксі. Частіше стали замовляти поїздки на таксі за міжміськими маршрутами», — розповіли в Maxim.

Представник прес-служби таксі «Щастить» (працює у 123 містах РФ) Марія Фойхт повідомила, що «невелике зниження числа замовлень» вони почали фіксувати з 17 березня. «Міста з найбільшим зниженням числа замовлень таксі — це Перм, Волгоград, Новосибірськ. У Москві і Санкт-Петербурзі загальне число замовлень знизилася, але несуттєво. Багато жителів уникають зараз поїздок в метро і наземному транспорті, воліючи індивідуальну поїздку», — розповіла Фойхт.

По Єкатеринбургу сервіс таксі «Щастить» зафіксував зміну маршрутів своїх клієнтів — люди стали частіше пересуватися між спальними районами. Втім, центр в якості точки відправлення все ще лідирує. Звідси на даний момент надходить 11,9% замовлень. Далі йде спальний Південно-Західний мікрорайон — 10,3%, потім Уралмаш — 7,2%, ВІЗ — 6,2%, Автовокзал — 6,1%, Сортування — 5,8%, Піонерський мікрорайон — 5,1%, Эльмаш — 4,7%, Вторчермет — 4,2%, Втузгородок — 2,8%.

«Що стосується кількості активних перевізників на лінії, то воно також незначно знижується за останні сім днів. Деякі водії, побоюючись потенційного зараження [коронавірусом], не виходять на лінію. Інші, навпаки, розглядають дохід в таксі як спосіб поправити матеріальне становище під час карантину», — додала Фойхт.

Znak.com

У прес-службі агрегатора «Ситимобил» заявили, що вони, навпаки, фіксують зростання кількості замовлень таксі. «За минулий тиждень в Єкатеринбурзі ми зафіксували зростання кількості поїздок на 12%», — навели приклад в «Ситимобил». При цьому там пояснили, що частково зростання пов’язане з тим, що користувачі відмовляються від поїздок на громадському транспорті та вибирають таксі».

«На сьогоднішній день в Єкатеринбурзі ми працюємо з 13 великими партнерами-таксопарками. Скорочення кількості підключених до сервісу водіїв не спостерігаємо. Таксопарки продовжують набір водіїв», — додали в прес-службі «Ситимобил».

У прес-службу «Яндекс. Таксі» запит про статистику за їх сервісу був спрямований два дні тому. Однак на момент виходу матеріалу відповідь так і не прийшов.

Таксопарки просять допомоги

24 березня в Єкатеринбурзі пройшов круглий стіл Громадської ради з розвитку таксі. За його підсумками чолі Свердловської області Євгену Куйвашеву було направлено лист за підписом голови Громадської ради Ірини Заріпової. У ньому міститься прохання знизити ставку податку по спрощеній системі оподаткування для таксомоторних парків з 7% до 5%, ввести за рахунок держави субсидування процентних ставок по лізингових платежів за придбані автомобілі, скасувати плату, стягнуту за видачу дозволів на здійснення таксомоторної діяльності (зараз становить 3750 рублів за машину), сприяти зниженню процентної ставки, яку стягують агрегатори таксі за диспетчеризацію замовлень.

«На даний момент комісія агрегаторів становить від 17% до 30% від вартості замовлення. В умовах кризи це ставить перевізників на межу виживання. Тим більше, що якщо раніше водій за зміну отримував і виконував до 11 замовлень, то тепер отримує тільки 3-4 замовлення. І це в кращому випадку. На наші прохання вони не реагують. Ми сподіваємося, що на думку глави регіону вона прислухаються», — пояснив Znak.com представник Громадської ради з розвитку таксі в УрФО Володимир Герасименко.

Аналогічні звернення, за його словами, члени ради планують найближчим часом розробити і направити на адресу голів інших регіонів УрФО. До федеральним властям таксисти планують звернутися через депутата Держдуми РФ Олексія Старовойтова.