В магазине на Левом берегу устроили погром

В одном из магазинов на Харьковском шоссе задержали двух хулиганов. Охранник заведения заподозрил подвыпивших мужчин в краже, но на просьбу показать содержимое карманов дебоширы устроили погром. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Прибывшие на место правоохранители установили, что охранник, наблюдая за посетителями, заметил двух мужчин, которые подозрительно себя вели у стеллажей. Когда они подошли к кассе, охранник попросил показать содержимое их карманов. Однако они агрессивно отреагировали на просьбу: начали нецензурно браниться, а один из них стал швырять одежду в людей. Охранник выставил дебоширов их на улицу, и один из них разбил стекло входной двери.

Правонарушителей задержали. Ими оказались двое братьев – уроженцев Черкасской области 29 и 34 лет. Оба ранее судимы за преступления, связанные с наркотиками, и грабежи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы.