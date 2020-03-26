Вже через місяць у більшості українців закінчаться гроші, показало опитування

Якщо нинішня київська влада запровадить жорсткий карантин на всій території України, то у майже 60% населення через чотири тижні закінчаться гроші на продукти харчування. Про це повідомляє дослідницька компанія «Градус», яка провела опитування серед громадян України.

Про можливу економічну кризу фінансисти попереджали останні кілька років, і бізнес так чи інакше міг підготуватися до цього періоду. Однак у 2020 році в ситуацію втрутився коронавірус, який прискорив процес дестабілізації обстановки. Природно, у зв’язку з пандемією COVID-19 економічна ситуація буде розвиватися зовсім не так, як передбачали аналітики.

Крім того, вірус вдарить і по кишенях звичайних українців. Адже якщо ситуація з пандемією на Україні погіршиться, то київські влади будуть змушені вдатися до посилення карантину. Сюди входять і заборона на пересування, і обов’язкова самоізоляція і так далі. У цих умовах більшість громадян країни опиняться на межі виживання, так як з-за карантину вони не зможуть працювати, щоб годувати себе і сім’ї.

У свою чергу дослідницька компанія «Градус» спробувала з’ясувати, скільки ж українці зможуть протриматися в умовах жорсткого карантину. Виявилося, що у 57% громадян гроші на життя закінчаться через чотири тижні або менше; 6,9% мають заощадження на кілька днів; 6,3% – на півроку або більше. На питання, на який термін вам вистачить наявних заощаджень при посиленні карантину, респонденти відповіли так:

19% – на один тиждень або менше;

36% – на два тижні або менше (цей пункт включає і попередні 19%);

57% – на чотири тижні або менше (цей пункт включає і попередні 36%);

15% – не змогли відповісти на питання.

За даними опитування, найменше запасів у людей в східному регіоні країни – половина респондентів витримає не більше двох тижнів. У Київ і західних регіонах країни найбільшу кількість людей, які витримають більше місяця. У свою чергу екс-міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи результати опитування, заявив, що така економічна ситуація може мати великі наслідки, ніж пандемія:

«Що означають ці цифри? Що зупинка економіки з-за карантину може призвести до наслідків набагато гіршим, ніж сама хвороба. І дуже швидко. Через місяць людям просто не буде на що їсти. І тоді настане справжня трагедія. Як сказав Трамп в понеділок: «Ми не можемо дозволити, щоб рішення проблеми [коронавіруса] стало гірше самої проблеми».

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів України ввів на всій території держави режим надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням коронавіруса. Він триватиме до 24 квітня. Крім того, в країні зафіксовано 145 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, з них п’ять летальних, один пацієнт одужав. За минулу добу виявлено 32 нових випадки.