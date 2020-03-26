Російську допомогу Італії для боротьби з коронавірусом назвали марною

Велика частина російських поставок в Італію, які повинні послужити для допомоги в боротьбі з коронавірусом, назвали марними. Таку заяву зробили високопоставлені джерела, на яких посилається газета La Stampa.

На думку джерела, 80 відсотків техніки з Москви не допоможуть в боротьбі з вірусом. Поставки нібито використовують в якості виправдання для політичних амбіцій лідерів країн.

Джерела стверджують, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте взяв допомогу Москви тільки для того, щоб зміцнити особисті стосунки з владою. Російський президент Володимир Путін теж нібито переслідує свої політичні інтереси.

В кінці березня Росія відправила кілька військово-транспортних літаків Іл-76 Повітряно-космічних сил (ВКЗ) в Італію. Вони доставили туди близько 100 російських фахівців у галузі вірусології та епідеміології, а також вісім лікарсько-сестринських бригад.