Equinor зупиняє видобуток сланцевої нафти і газу в США.

Норвезька Equinor зупиняє роботи з буріння і заканчиванию свердловин на сухопутних проектах в США, що значно скоротить інвестиції компанії на 2020 рік, повідомила компанія.

У США Equinor видобуває близько 300 тис. барелів нафтового еквівалента на добу – компанія з 2008 року видобуває нафту і газ в США на таких найбільших сланцевих формаціях, як Bakken і Marcellus/Utica. У 2019 році компанія продала свої активи на іншій великій формації Eagle Ford. Зважаючи на низьких цін і впливу коронавіруса COVID-19 на ринки Equinor переглянула плани на 2020 рік, знизивши органічні капвкладення з $10-11 млрд до $8,5 млрд, тобто на 20%, знижує витрати на геологорозвідку з $1,4 млрд до $1 млрд, скорочує операційні витрати приблизно на $700 млн у порівнянні з первісними оцінками.

Компанія зазначає, що скорочує капвкладення, оскільки встановила пріоритети з вже запущеним і незапущеним проектів з точки зору перегляду гнучкості витрат і термінів реалізації. “За оншорным проектів в США буріння і діяльність по заканчиванию свердловин призупиняється, щоб добути обсяги пізніше, що істотно знижує інвестиції на 2020 рік”, – підкреслює Equinor.

Раніше компанія оголосила і про припинення викупу своїх акцій – так, анонсований на період з 18 травня по 28 жовтня 2020 року викуп на $675 млн не буде виконаний. Equinor підкреслює, що за останні кілька років істотно поліпшила свою діяльність і зараз є більш сильною. Так, у 2014 році компанії потрібні були ціни на нафту в $100 за барель, щоб органічний грошовий потік до розподілу капіталу був нейтральним, а тепер це можливо за ціною $25 за барель на решту року.