Ученые обнаружили колоссальные запасы пресной воды на дне океана

Водоносный горизонт находится у берегов Новой Зеландии.

Под слоем морской воды у южных берегов Новой Зеландии обнаружился огромный объем пресной воды, который, как считают ученые, нуждается в самом тщательном изучении.

Новейшие методы сейсмологической разведки в комбинации со сканированием при помощи электромагнитных волн позволили исследователям обнаружить колоссальный по объему водоносный горизонт, находящийся у южных берегов Новой Зеландии.

Просканировав спрятанный горизонт, ученые получили данные, на основе которых создали детальную 3D-модель находки, сообщает Science Alert.

“У нас есть небольшой набор данных, на основе которого нам удалось создать трехмерное представление водоносного горизонта. И оно поражает воображение — речь идет об огромной пресноводной системе, спрятанной под морским дном. Согласно предварительным данным, объем пресноводного заповедника составляет более двух тысяч кубических километров”, — говорит Джош Маунтджой, участвовавший в экспедиции морской геолог.