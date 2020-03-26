Експерти пояснили, як довго коронавірус живе на одязі

Крім дезінфекції поверхонь і миття рук існує ще один важливий аспект захисту від коронавірусної інфекції – прання одягу і білизни.До теперішнього моменту вчені з’ясували, що коронавірус здатний жити на одязі протягом щонайменше декількох годин або навіть декількох днів. Про це пише видання TODAY.

Експерти пояснюють, що коронавірус довше живе на твердих і непористих поверхнях, таких як нержавіюча сталь, але він також здатний виживати і на м’яких поверхнях, наприклад, на тканинах одягу і ковдр.

Поки ще не все відомо про те, як коронавірус реагує на різні типи тканин, і вчені зізнаються, що необхідні додаткові дослідження. Проте Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) та Всесвітня організація охорони здоров’я випустили кілька корисних рекомендацій щодо збереження будинку та одягу в стерильному стані.

Отже, щоб уникнути поширення коронавірусу, Центр з контролю і профілактики рекомендує, як тільки ви приходите додому, переодягатися в домашній одяг, а вуличний – класти в прання. Якщо ви самі перете брудну білизну або одяг людини, вже зараженого коронавірусом, обов’язково надіньте одноразові рукавички, продезінфікуйте будь-які поверхні, з якими стикався його одяг, і ретельно вимийте руки з милом, причому ретельно, не менше 20 секунд.

Експерти також рекомендують після прання повністю висушувати речі і не забувати про чищення пральної машини. Потрібно протирати її внутрішню і зовнішню поверхню дезінфікуючими серветками.

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