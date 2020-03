Люди искусства вышли на борьбу против коронавируса (видео)

Коронавирус уже распространился по всему миру, и большинство, наконец-то, начали воспринимать его всерьез. Хоть и косвенно, но этот вирус коснулся каждого из нас: кто-то все еще на карантине после полетов, кто-то остался без отпуска, кто-то – и вовсе без работы, ну а кто-то прямо сейчас борется с этой болезнью. Но кроме всего прочего, этот вирус еще и очень показательный тест на человечность и взаимоподдержку. Актеры, музыканты, инфлюенсеры, дизайнеры и руководители модных домов не остаются в стороне, а бросают все свои силы на борьбу с пандемией и поддержку нуждающихся. Бренды жертвуют деньги больницам и фондам и выпускают бесплатные антисептики. Мы собрали факты о том, какой именно вклад сделали звезды в борьбу с COVID-19.

Актриса и известная модница Блейк Лавли и ее муж актер Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов благотворительным организациям, чтобы помочь малообеспеченным семьям и пожилым людям, которые сейчас оказались в группе наибольшего риска. И, конечно же, Райан не мог оставить нас без нотки юмора, за который мы его так любим. В конце своего поста он дописал: «Позвоните кому-нибудь, кто сейчас изолирован и, возможно, нуждается в общении (номер телефона Хью Джекмана – 1-555-ХАХ.)».

Модный дом Prada выделил средства на строительство нескольких отделений интенсивной терапии, которые передали больницам Милана: Sacco, San Raffaele и Vittore Buzzi. Спонсорами выступили креативный директор модного дома Миучча Прада, председатель Prada SpA Карло Мацци и генеральный директор бренда Патрицио Бертелли.

Впрочем, Prada не единственный бренд, выделивший средства на изучение и борьбу с пандемией. Модный дом Giorgio Armani пожертвовал почти 1,4 миллиона долларов различным больницам по всей Италии, а именно крупным учреждениям в Риме и Милане.

Конгломерат Kering, которому принадлежит группа люксовых брендов Bottega Veneta, Gucci, Saint Laurent и другие, пожертвовал 2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены медицинским учреждениям в Ломбардии, Тоскане, Лацио и Венето – регионах, являющихся родиной для многих брендов Kering.

Кроме того, генеральный директор Gucci Марко Биззари пожертвовал из личных средств 100 тысяч евро, которые будут отправлены в больницы региона Эмилия-Романья – родины Биззари.

Ну и конечно, селебрити по всему миру остаются дома и призывают всех по возможности сделать то же самое и воздержаться от нахождения в людных местах. Леди Гага, например, проводит время со своими собачками и советует своим фанатам на время тоже засесть дома.

«Так, я разговаривала с несколькими врачами и учеными. Сейчас это всем непросто, но самое доброе/самое полезное, что мы можем сделать, – это самоизолироваться, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и в больших группах. Я хотела бы прямо сейчас увидеть своих родителей и бабушек, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не заразить их. Я зависаю дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это. Поверьте мне, я говорила с Богом – она сказала, что у нас все будет хорошо».

Шонда Раймс – сценаристка и продюсер популярных телесериалов «Анатомия страсти» и его спин-оффа «Частная практика» – написала пост в поддержку всем родителям, которые сейчас остались дома со своими детьми-школьниками:

Been homeschooling a 6-year old and 8-year old for one hour and 11 minutes. Teachers deserve to make a billion dollars a year. Or a week.

«Провела 1 час и 11 минут на домашнем обучении с 6-летним и 8-летним. Учителя заслуживают зарабатывать миллиард долларов в год. Или в неделю».

Компания LVMH, куда входят бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие, пожертвовав 2,2 миллиона долларов Красному кресту в Китае в прошлом месяце, сейчас объявила, что будет использовать свои фабрики парфюмерии и косметики класса люкс для производства бесплатного дезинфицирующего геля для местных больниц и органов власти во Франции. Как и во всем мире, запасы противовирусных препаратов там быстро заканчиваются.

На прошлой неделе итальянская модный блогер и модельер Кьяра Ферраньи запустила свою собственную онлайн-кампанию по сбору средств, и уже собрала более 4 миллионов долларов для итальянских больниц.

А дизайнер Донателла Версаче и ее дочь Аллегра Версаче Бек обязались выделить более 200 000 долларов для отделения интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане.

Еще в начале прошлого месяца бренд Bulgari принял участие в исследовании в Риме, где работали над системой получения микроскопических изображений, чтобы помочь предотвратить распространение COVID-19.

Итальянский бренд Sergio Rossi также не остался в стороне и пожертвовал более 100 тысяч долларов в местные миланские больницы Фатебенефрателли и Луиджи Сакко.