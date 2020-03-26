На вес золота: в сети показали курьезное фото с туалетной бумагой

Из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19 по планете во многих странах ввели карантин.

Самой большой загадкой этого периода оказалось, то, что люди бросились покупать не только продукты, но и туалетную бумагу.

Ее просто сметают с магазинных прилавков в Европе, США, Японии, Великобритании, Исландии, Австралии.В сети даже стали появляться на эту тему забавные снимки и видеоролики.

Hапример, пользователь Инна Щер в Твиттере опубликовала смешной снимок, где рулончик драгоценной туалетной бумаги продается в ювелирном отделе.

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