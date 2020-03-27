Разрушительное человечество: как могли выглядеть природные чудеса, если бы их не касались руки человека (фото)

Кристально голубой океан, коралловые рифы или заснеженные ледники — все это вы наверняка видели в инстаграме, если следите за тревел-блогерами. Именно при сотрудничестве с ними Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил новую кампанию, посвященную загрязнению окружающей среды.

Фонд отправил блогеров в места, которые раньше были потрясающе красивы, а теперь потеряли свою привлекательность. Сделано это было с целью показать, как человечество способно влиять на окружающую среду.

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В основе кампании лежит идея, что со второй половины XX века многие чудеса природы стали исчезать из-за людей. WWF попросил тревел-блогеров отретушировать фотографии «опустошенных райских мест» так, как если бы они навестили их по своей инициативе.

Комментарии под фотографиями изначально были восторженные: «Вау, красиво» и «Хотел бы я туда съездить». Однако спустя некоторое время блогеры показали, что красоты в этих местах больше не существует. Они призвали современников принимать действия по охране окружающей среды, используя хештег #TooLatergram.

Серии фотографий показывают, как могли бы выглядеть эти места и как они действительно выглядят сегодня.

Так, например, на прекрасном тайском пляже береговая линия стала очень загрязненной, а Большой Барьерный риф в Австралии теряет блеск из-за обесцвечивания кораллов.

: Новости Ю