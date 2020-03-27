ТОП-10 самых доступных в обслуживании машин

Одно из главных требований к автомобилям, особенно на вторичном рынке — низкая стоимость эксплуатации. В этот критерий входит плановое техническое обслуживание, ремонт, а также расход топлива. Среди широкого диапазона предложений на вторичном рынке, получилось выяснить, какие автомобили самые дешевые в обслуживании.

10. NISSAN X-TRAIL

Японский кроссовер завоевал популярность в странах СНГ и Европы. За 19 лет производства, сменилось два поколения, но качество исполнения и надежность автомобиля осталась на прежнем высоком уровне. Согласно отзывам, первые 10 лет эксплуатации состоят из ежегодных ТО, или каждые 15 000 км. Какие-либо поломки встречаются редко, но связаны они с издержками эксплуатации на плохих дорогах.

9. NISSAN QASHQAI

Снова рейтинг занимает японский кроссовер от компании Nissan. В производстве более 12 лет, отличается от одноклассников невероятно экономичным дизелем 1.6 л (смешанный цикл 5 литров), отличными ходовыми характеристиками. Благодаря платформе Renault-Nissan C, Qashqai получил простую и надежную конструкцию узлов и агрегатов, поэтому на вторичном рынке не торопится терять в цене. ТО у дилера обойдется в 75$, самостоятельная замена масла и фильтров обходится в 30-35$.

8. CHERY TIGGO



Кроссовер представляет собой Toyota RAV4 в китайской оболочке с двигателем Mitsubishi. Tiggo первого поколения один из самых продаваемых авто в Украине. Несмотря на то, что владельцы жалуются на низкий ресурс многих деталей (ремень ГРМ, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора ) — недорогие комплектующие компенсируют ресурсный “недуг”, поэтому автомобиль из поднебесной занимает почетное место в рейтинге.

7. OPEL ASTRA H



Немецкая малолитражка завоевала популярность среди отечественных автолюбителей. Astra прекрасно совмещает комфорт и надежность. Держать планку надежности позволяет простая конструкция подвески, силовых агрегатов и трансмиссии, которые достались “Астре” от предыдущего поколения. Увы, подвеска иномарки с тяжестью “глотает” наши дороги, из-за чего часто выходят из строя ступицы, рычаги, втулки и стойки стабилизатора, а также задние пружины. Зато стоимость запчастей не “бьет по карману”.

6. VOLKSWAGEN POLO SEDAN



Настоящий фурор произвел в 2010 году. Немецкий седан полюбился как молодым семьям, так и таксистам. Простая и проверенная временем конструкция, высокая пассивная безопасность, дешевые запчасти а также неприхотливый бензиновый двигатель (1.6 CFNA), потребляющий в среднем 6 литров, позволили Polo завоевать многотысячную армию поклонников.

5. HYUNDAI ACCENT (SOLARIS)



Главный конкурент Polo Sedan, самый продаваемый автомобиль в России более 9 лет, самый массовый авто в российском такси, и один из самых востребованных малолитражек среди автолюбителей. Под капотом трудится бензиновый агрегат, объемом 1.4/1.6л, в паре с МКПП или АКПП. Спереди МакФерсон, сзади балка.

Простота конструкции, наряду с приемлемой стоимостью запчастей, дает право Accent называться одним из самых дешевых машин в обслуживании.

4. CHEVROLET LACETTI

Некогда бестселлер на украинском рынке автомобилей, но и в остальных странах СНГ не самый редкий автомобиль. Lacetti изначально сочетал в себе невысокую стоимость, недорогое обслуживание и дешевый послегарантийный ремонт.

Выбор запчастей крайне широк, большинство из них пересекаются с комплектующими от Opel (двигатель и КПП) и Kia (подвеска). Владельцы отмечают частые течи из-под клапанной крышки, сальников полуосей, выход из строя механизма выбора передач (вертолета). Также есть жалобы на высокий расход топлива, но установка ГБО 4 поколения решила эту проблему.

3. CHEVROLET AVEO



В Украине, практически, “народный” автомобиль, о чем свидетельствует продолжение выпуска новых авто под названием ЗАЗ “Vida”. В Узбекистане выпускают до сих пор под именем Ravon Nexia. Aveo полюбился многим за надежность и доступность владения. Подвеска простейшей конструкции, которая идеально справляется с отечественными дорогами. Нет вопросов к работе двигателя и коробки передач, крайне редко что-то выходит из строя раньше времени. Превентивный ремонт — ключ к долговечности “Авео”. Большинство запчастей пересекаются с Opel Kadett, Astra F, Vectra A.

2. DAEWOO LANOS



Поистине народный автомобиль в Украине, и главный соперник ВАЗ-2110 в России. Стоимость обслуживания и запчастей, как говорят, на уровне “Жигулей”. Конструктивно это Opel Kadett E, а значит надежности у агрегатов и узлов не занимать. На вторичном рынке стоит искать вариант с польским кузовом, который менее подвержен коррозии.

Огромное достоинства “Ланоса” в том, что он изучен вдоль и поперек, и ремонтировать его самостоятельно не составит труда, а это экономия на поездку в сервис. Средний показатель ресурса 1.5 литрового мотора — 400 000 км, подвеска требует внимания раз в 70 000 км, КПП раз в 200 000 км.

1. LADA GRANTA



Возглавляет рейтинг самого дешевого в эксплуатации автомобиля — детище волжского автозавода. По сути представляет собой модернизированную “Калину” и глубоко модернизированный ВАЗ — 2108.

Среди автолюбителей считается, что начинать путь водителя стоит с отечественной техники, и “Гранта”, в этом случае, лучший вариант. Владельцы “Гранты” считает ее экономичной и надежной, из всей линейки АвтоВАЗа. Правильная эксплуатация отечественной малолитражки никогда не приведет к серьезным затратам на ремонт. Запасные части продаются в любом автомагазине, диапазон производителей комплектующих настолько широк, что вы можете собрать свою машину заново под свои потребности (увеличить мощность, усилить подвеску, настроить рулевое управление).

Доказано, что до 200 000 км Granta будет безотказно служить владельцу, при условии своевременного ТО. После потребуется капитальный ремонт двигателя, “перетряска” подвески — и снова можно в путь.