Итальянские вирусологи опровергли популярную гипотезу о коронавирусе

Итальянские специалисты высказались по поводу утверждения, что коронавирус пропадет после наступления тепла. Климатологи заявили, что не видят взаимосвязи между погодой и заражениями.

По их словам, вирус не испарится. Возможно, он просто ослабнет, так как частицы слюны в воздухе будут испаряться быстрее. Вирусы обычно предпочитают холод и влажность.

«Все респираторные заболевания меньше передаются с наступлением тепла», — отметил вирусолог Роберто Буриони.

Итальянские ученые выразили уверенность, что если через несколько месяцев инфекция пойдет на спад, то только благодаря мерам профилактики, а не погоде.

Они подчеркнули, что мировое сообщество всё еще мало что знает о коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей пневмонию COVID-19. Молекула отличается аномальным поведением, которое трудно спрогнозировать.

К таким выводам пришли специалисты сразу нескольких научных центров — Миланского Университета Бикокка, Рима-3, Кьети-Пескары. Они проанализировали климатические данные из провинции Ухань, где возник вирус, а также данные из итальянских провинций Ломбардии и Венето, где он активно распространился.

За период наблюдения, с 20 февраля по 18 марта, взаимосвязи между количеством зараженных и метеоусловиями не обнаружили, сообщает .

В доказательство ученые привели пример Ирана. В стране тепло, однако количество зараженных достигло 22 тысяч. От эпидемии умерли 1685 человек.