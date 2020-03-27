Эксперты рассказали, как ухаживать за авто во время пандемии коронавируса

Специалисты поделись информацией о том, как следует ухаживать за своей машиной во время мировой пандемии коронавируса COVID-19.

Известно, что коронавирус сейчас является самой большой и актуальной темой среди большинства граждан.

Хорошо, если человек придерживается советов специалистом и, к примеру, моет руки, но многие совершенно неоправданно забывают о том, что следует держать свой автомобиль в порядке.

Более того, в условиях карантина автомобиль является настоящим спасательным средством, если учитывать ограничения, которые коснулись общественного транспорта.

Именно поэтому специалисты поделились следующими советами, которые позволят должным образом ухаживать за автомобилем:

Например, если человек хочет очистить свой автомобиль, тогда ему следует прибегнуть к использованию спирта, крепость которого составляет более 70%, а также к мылу. Благодаря последнему удастся атаковать внешний жировой слой вируса и заставить распасться его на части.

Однако, отметим, что автомобили обладают большим количеством электрики, а поэтому при очистке нужно следить за состоянием полотенца или тряпки, так как если они будут сильно мокрые, тогда может произойти короткое замыкание.

Если не исходить лишь из соображений безопасности, то также следует отметить, что чрезмерное количество воды может привести к тому, что сидения станут слишком влажными, а также появится неприятный запах.

В том случае, когда очистка автомобиля направлена на борьбу с опасным вирусом, не следует забывать о дверных ручках, рулевом колесе, ручке переключения передач, кнопках, ключах, брелках, распределительном устройстве, вентиляционных отверстиях для кондиционера, солнцезащитных козырьках, зеркале заднего виде, регуляторе сидений, подлокотниках, держателе чашек, сенсорных экранах, стеклоподъёмниках, регуляторе зеркал, окнах и ремнях безопасности.