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В результаті пожежі в Єкатеринбурзі сім осіб загинуло і одну жінку рятують медики

27.03.2020

В результате пожара в Екатеринбурге погибли семь человек и одну женщину спасают медики

МВС: В результаті пожежі в Єкатеринбурзі сім осіб загинуло і одну жінку рятують медики

У результаті сильної пожежі в житловому бараку в Єкатеринбурзі загинули сім чоловік.

Як повідомив «Росбалту» офіційний представник свердловського главку МВС Валерій Горєлих, при пожежі в двоповерховому дерев’яному бараці задихнулися смерть від їдкого диму сім осіб. Восьма постраждала жінка у важкому стані госпіталізована в місцеву лікарню № 40.

Співробітники карного розшуку спільно з колегами з МНС і СК РФ відпрацьовують різні версії того, що сталося, проте у правоохоронців є серйозні підстави припускати підпал.

Зараз проводяться слідчі експерименти, ведуться опитування громадян та інші оперативні дії.

Триває проливка і розбирання конструкцій.

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