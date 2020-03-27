Повінь – зміна системи

Menu
Close

Тина Кароль в сексуальном костюме показала, как проводит время на карантине

27.03.2020

Певица не пропускает спортивные тренировки

Во время вспышки коронавируса многие не знают, чем заняться на карантине. Украинские знаменитости во время эпидемии не теряют времени зря и не только занимаются творчеством, но и не забывают о спортивных тренировках. Ведь карантин закончится предварительно 24 апреля, и звездам предстоит поместиться в свои концертные костюмы!

Так, недавно известная украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников видео с 11-летним сыном Вениамином, который на время карантина прилетел домой к звездной маме. Вскоре после этого певица решила продемонстрировать свою физическую подготовку. На фан-страничке Тины Кароль в Instagram сначала появилось видео с тренировки, а затем эротичное фото, на котором она позирует в спортзале в облегающем костюме.

“Карантин – не время для лени!”, – обратилась звезда к поклонникам.


Однако многие подписчики обратили внимание в первую очередь на эротичную позу певицы, а не на мотивирующую подпись к фото.

Читайте також:   В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО (видео)
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *