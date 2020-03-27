Вакцина проти нафтової війни

Після того як російська делегація 6 березня на засіданні ОПЕК у Відні, не підписавши угоду про зниження видобутку нафти національними компаніями і про обмеження постачань на світовий ринок, вийшла з угоди OPEC+, ціни на чорне золото стали стрімко падати. По суті почалася нова війна, де головною зброєю стануть вуглеводні, а наслідки з точки зору шкоди національним і глобальної економік порівнянні з масованим застосуванням ядерних засобів. Про те, які форми і напрями прийме почалася нафтова війна, «Військово-промисловому кур’єру» розповів доктор економічних наук, головний науковий співробітник Інституту США і Канади РАН Володимир Васильєв.

– Російські біржі нервово відреагували на вихід Росії з угоди з ОПЕК, 10 березня індекс РТС впав на 16 відсотків. Відчутно просіли папери «Лукойлу», «Татнафти», «Роснефти», але набирали вагу акції золотодобувних підприємств. Як будуть розвиватися події?

– Треба мати на увазі, що обвал світового нафтового ринку та основних фондових майданчиків, головним чином американських, почався 9 березня, став свого роду розвідкою боєм. Якщо країни ОПЕК і Росія не зможуть укласти перемир’я до 31 березня, з початку квітня почнеться справжня війна. Угода ОПЕК+Росія, укладена три роки тому, за формою класичне картельне і спрямоване на стабілізацію світової середньозваженої ціни основних сортів нафти, що видобуваються країнами – членами ОПЕК (так званої кошика ОПЕК), на середньорічному рівні 60-65 доларів за барель.

“Коронавірус може забрати життя 1,6 мільйона американців, і це оптимістичний прогноз”

Необхідно підкреслити, що переговорів 6 березня передувало надзвичайне засідання міністрів енергетики країн – членів ОПЕК. Воно було присвячене падіння світових цін на нафту-сирець, який спостерігався в січні-лютому. Зокрема, до кінця лютого котирування марки Brent опустилися до 50 доларів за барель у порівнянні з 70 доларами на початок року, тобто знизилися майже на 30 відсотків. Загальна причина – уповільнення темпів зростання світової економіки, що призвело до скорочення попиту на видобуту нафту, а спровоковане разраставшейся пандемією коронавіруса COVID-19. Важливо розуміти цю причинно-наслідковий ланцюжок генезису світової нафтової війни 2020 року, бо вона не має аналогів у стандартному наборі ринкових факторів, що визначають динаміку структурної зміни попиту і пропозиції на ринку вуглеводнів, і відповідно цін на енергоносії.

Неможливість подальшого продовження угоди ОПЕК+ визначила обвальне падіння нафтових котирувань у понеділок, 9 березня, які в один день впали до найнижчих позначок за 29 років починаючи з 1991 року. Зокрема, якщо 5 березня нафту, що видобувається в Техасі (марки WTI light), коштувала на світовому ринку 45,9 долара за барель, то 9 березня її ціна впала до 31,13 долара або більш ніж на 32 відсотки. І хоча до 10 березня вона піднялася до 34,36 долара за барель, тобто на 10 відсотків, 11 березня пішов потужний нокаутуючий удар ВООЗ, оголосила поширення коронавіруса COVID-19 пандемією, а 13 березня погіршилася свою оцінку висновком про те, що її центр перемістився із Східної Азії в Європу. У результаті В останні дні котирування WTI light залишалися на позначці 32 долара за барель, Brent – на рівні 35,5, російської Urals – близько 30. Згідно з прогнозами, до кінця березня світові ціни на нафту не вийдуть з діапазону 30-35 доларів за бочку.

– Якими будуть наступні залпи?

– Всі тільки починається. Саудівські власті оголосили про те, що з 1 квітня збільшать щоденний видобуток нафти на 26,8 відсотка – до 12,3 мільйона барелів. На який термін – не уточнюється, проте 12 березня до КСА приєдналися Об’єднані Арабські Емірати, оприлюднили плани нарощування щодобового видобутку нафти з трьох до чотирьох мільйонів барелів, тобто на третину. Ірак оголосив про те, що він збільшить поставки на світовий ринок з 3,44 мільйона барелів у березні до 3,6–3,7 мільйона барелів на добу в квітні – майже на вісім відсотків. Кувейт також планує наростити видобуток і експорт нафти.

Загальна стратегія проста – наповнити світовий ринок вуглеводнів дешевою сировиною і вимотати в ціновій війні найбільш небезпечних конкурентів, в першу чергу Росію. З цією метою майже всі країни ОПЕК готові надавати споживачам в Європі, Азії та Америці знижки від п’яти до десяти доларів за барель. Це може сприяти зниженню котирувань до рівня нижче 30 доларів. Найбільш песимістичний прогноз представили аналітики американського банку «Голдман Сакс», згідно з яким до кінця 2020 року середньосвітові ціни можуть впасти до 20 доларів за барель.

– Яку роль у нафтовій війні грають США?

– Складається враження, що США, зокрема адміністрація Дональда Трампа, постараються посилити свої позиції на світових енергетичних ринках. І справа не тільки у вірогідному підштовхуванні союзників і партнерів, зокрема КСА, Іраку, Кувейту, інших арабських країн, до більш агресивній ціновій політиці, але і в тому, як саме в США формується ланцюжок «пандемія коронавіруса COVID-19 – економічна криза – цінове регулювання ринку вуглеводнів». 13 березня президент Трамп ввів режим надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією коронавіруса COVID-19. Він продиктований появою офіційних оцінок масштабів поширення COVID-19 на території країни, зроблених федеральним Центром з контролю і профілактики захворювань в складі Міністерства охорони здоров’я і соціальних послуг. Згідно з песимістичним сценарієм до кінця року в США можуть захворіти від 160 до 210 мільйонів американців і померти від 200 тисяч до 1,7 мільйона осіб. Можливо, буде потрібна госпіталізація 21 мільйона жителів Штатів, в той час як зараз Америка має не більше мільйоном ліжкомісць. За оптимістичним прогнозом, перехворіти коронавірусом може половина населення США, а число смертей буде знаходитися в інтервалі від 163 тисяч до 1,6 мільйона.

“До кінця 2020 року середньосвітові ціни на нафту можуть впасти до 20 доларів за барель”

Саме тому за прямим розпорядженням Білого дому найближчим часом ФРС США «закачає» в американську економіку 1,5 трильйона доларів готівки крім 8,3 мільярда, вже виділених для розробки вакцини від коронавіруса, і 50 мільярдів у вигляді пакета стимулюючих заходів, що виділяється з федерального бюджету для запобігання «сповзання» американської економіки в рецесію в самий переддень президентських виборів. Кошти планується направити на підтримку сланцевої галузі, яка, по суті, опинилася на межі банкрутства з-за різкого обвалу цін на вуглеводні.

Проте в плані нафтової війни найголовнішим аспектом введеного надзвичайного стану є вказівка Трампа міністру енергетики заповнити «до країв» стратегічний нафтовий резерв США, користуючись сприятливою ціновою кон’юнктурою. Це чотири природних підземних сховища уздовж узбережжя Мексиканської затоки в Техасі та Луїзіані. Зараз запаси нафти в стратегічному нафтовому резерві складають 635 мільйонів барелів, а його потужності дозволяють довести цей обсяг до 713,5 мільйона. Додаткова закупівля сировини для стратегічного резерву в розмірі 80 мільйонів бочок обійдеться американським платникам податків в 2,6 мільярда доларів, щоденний імпорт нафти у США в даний час складає 10 мільйонів барелів, тобто Сполучені Штати можуть закачувати в сховища до 225 тисяч барелів на добу.

У разі якщо США почнуть викидати на ринок один мільйон барелів на день стратегічного резерву, його нафтових запасів вистачить на безперервне використання протягом півтора років, а якщо вийдуть на максимальний рівень (4,4 мільйона барелів на день), то поставки можуть здійснюватися протягом трьох місяців, після чого відбір зі сховищ повинен бути зменшений.

Важливо мати на увазі, що в даний час ціна нафти, що поставляється на ринок зі стратегічного резерву, становить приблизно 30 доларів за барель.

– Що можна сказати про макропараметрах світової економіки в 2020 році?

– За прогнозом аналітиків країн ОПЕК, в 2020 році порівняно з 2019-му відбудеться уповільнення темпів зростання світової економіки з 2,9 до 2,4 відсотка. Причому воно торкнеться майже всі регіони. У результаті світовий попит на вуглеводні залишиться як мінімум на рівні 2019 року, тобто близько 100 мільйонів барелів на день. Тому будь-яке збільшення видобутку буде автоматично працювати на зниження нафтових котирувань. І фінансові втрати понесе більшість країн. Зокрема, як заявив 14 березня на засіданні Ради Федерації міністр фінансів Антон Силуанов, його відомство в 2020-му планує виділити з Фонду національного добробуту на підтримку різних галузей російської економіки близько 600 мільярдів рублів.

Таким чином, в умовах розгортається нафтової війни значення набувають не тільки запаси і резервні потужності по збільшенню видобутку, але і міцність фінансово-економічної системи кожної країни, в іншому випадку слідом за потрясіннями на світових ринках вуглеводнів і фондових майданчиках слід очікувати і політичних катаклізмів.

Автор: Володимир Васильєв, 17 березня 2020р.

Інформагентство “Криголам”