Російський пенсіонер підпалив комунальників на знак протесту

Пенсіонер із Санкт-Петербурга прийшов до будівлі комунальної служби і підпалив його в знак протесту. За словами чоловіка, її співробітники не поміняли йому лічильник в квартирі, з-за чого пенсіонерові довелося тиждень жити без електрики. Про це повідомляє «Фонтанка».

НП сталася у відділенні «Петроэлектросбыта» у Фрунзенському районі міста. 64-річний чоловік кинув у скло перед касиром пляшки з рідиною для розпалювання, а потім, не висуваючи жодних вимог, вийшов на вулицю і вже там почав чиркати сірником. Касир швидко викликала поліцію і швидку, однак пенсіонер встиг постраждати. Його доставили в лікарню у важкому стані з опіками обличчя, голови і дихальних шляхів.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хоче поміняти лічильник в квартирі, проте не знає, до кого звернутися. Пенсіонер вже звертався в «Петроэлектросбыт», але в організації, за словами палія, йому дали неробочі телефони, тому він не зміг додзвонитися.

В кінці минулого року схожий випадок стався в Красноярську. Літня пара, яка не змогла отримати належне їй за програмою переселення житло, спробувала підпалити себе на ґанку одного з адміністративних установ міста.