Вчені з Гарварда і Оксфорда назвали терміни завершення коронавірусної пандемії

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 може розвиватися за кількома сценаріями, і, відповідно, завершитися у різний час. Визначальне значення, за словами вчених з Гарварду і Оксфорду, матиме створення вакцини.

Професор Гарвардської школи медицини Вільям Хазелтін і вірусолог з Оксфордського університету Емілія Скірмунт вважають, що пандемія коронавірусу матиме один з чотирьох фіналів. Вчені впевнені, що ситуація вирішитися швидше, ніж прийнято вважати.

Перший варіант – вірус SARS-CoV-2 виявиться чутливим до спекотної погоди і епідемія піде на спад природним чином, коли на вулиці потепліє. Але тут є «але» – захворюваність підвищиться з приходом осінніх холодів. Вчені кажуть, що час, який вдасться виграти завдяки погоді, можна буде використовувати для того, щоб підготувати систему охорони здоров’я до нових спалахів інфекції.

Другий варіант – велика частина населення планети заразиться і перехворіє коронавірусов, і в підсумку придбає імунітет. При такому сценарії загинуть від 200 тисяч до 1,7 мільйона людей тільки в США.

Третій варіант розвитку ситуації – поява доступної вакцини від коронавірусної інфекції. Сьогодні в розробці знаходяться п’ять перспективних препаратів, але жоден з них не з’явиться раніше, ніж в кінці року.

Останній варіант – медики зроблять ставку на ліки, які дозволяють боротися з проявами хвороби і сповільнять подальше поширення вірусу. Сьогодні вже є відомості про комбінаціях препаратів, які показують ефективність при терапії COVID-19.