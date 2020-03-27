COVID-19: США стали першими в світі за кількістю заражених

США випередили Китай за кількістю випадків зараження COVID-19. У Франції зафіксували найвищий показник за кількістю летальних випадків від коронавирусной інфекції. За даними дослідницького центру системних наук та інженерії (CSSE) університету Джонса Хопкінса (США), кількість хворих у світі стрімко наближається до 550 тисяч осіб.
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У Франції зафіксували найвищий показник за кількістю летальних випадків від коронавирусной інфекції за добу — 365 осіб. Напередодні був 231 смертельний випадок. Серед померлих за останній день в столичному регіоні — дівчинка 16 років. У реанімації до вечора четверга перебували 3375 пацієнтів. Третина з них молодше 60 років.
Як пише RFI, з початку епідемії у Франції від COVID-19 померли 1696 осіб. Мова йде про людей, які померли в лікарнях. У цю статистику не входять можливі нові летальні випадки, наприклад, у будинках престарілих. Найближчим часом в країні збираються змінити методику обліку, включивши в статистику летальні випадки поза лікарень, і тоді число смертельних випадків може різко збільшитися.
Всього у Франції виявили понад 29 тисяч випадків зараження. Майже п’ять тисяч осіб одужали.
Добре тестують
США випередили Китай і інші країни за кількістю зафіксованих випадків зараження: через три дні вона подвоїлася і перевищила 85 тисяч. Кількість померлих зросла за три дні більше ніж у 2,5 рази — до 1290 чоловік. Найбільше випадків зараження зафіксували в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерсі (6876) і Каліфорнія (3802).
Дональд Трамп пояснив високі цифри «добре функціонуючою системою тестування». Експерти говорять про «серії помилок і втрачених можливостей».
- За даними університету Джонса Хопкінса, загальна кількість хворих у світі становило 531 860. Померли 24 057 чоловік, одужали 122 203. У трійці лідерів за кількістю хворих США (85 653), Китай (81 782), Італія (80 589). Найбільше число смертей від COVID-19 в Італії — 8215.
- У Китаї за минулу добу зареєстровано 54 нових випадки зараження. Всі вони завезені. Померли п’ятеро людей. Одужали 91,6% інфікованих, при цьому 537 осіб — за останню добу. Влада Китаю оголосила, що з метою боротьби з пандемією з 28 березня тимчасово заборонять в’їзд в країну іноземним громадянам з діючими візами і видами на проживання.
- У Німеччині загальна кількість хворих наближається до 44 тисячам, померло 267 чоловік, одужали 5673. Канцлер Ангела Меркель закликала жителів запастися терпінням. За її словами, поки рано обговорювати зняття або навіть послаблення карантинних правил. В даний час число інфікованих у країні подвоюється кожні 4-5 днів, пише DW.
- У Росії кількість виявлених випадків зараження коронавірусом зросла до 840. Нові випадки підтверджені в 18 регіонах, 136 нових заразилися — в Москві. Померли 2 людини. Напередодні мер Москви оголосив про «безпрецедентні обмежувальні заходи», які починають діяти з 28 березня. Глава уряду РФ Мішустін доручив з 28 березня призупинити роботу курортів і громадського харчування по всій країні. Влади регіонів повинні рекомендувати громадянам обмежити туристичні поїздки, повідомила в п’ятницю прес-служба уряду РФ.
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У Білорусі останні цифри про заразилися і видужали Мінохоронздоров’я країни повідомляв два дні тому. Нагадаємо, за даними на 25 березня, число заражених коронавірусом в країні зросла до 86, виписані або готуються до виписки 29 пацієнтів.
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