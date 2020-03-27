COVID-19: США стали першими в світі за кількістю заражених

США випередили Китай за кількістю випадків зараження COVID-19. У Франції зафіксували найвищий показник за кількістю летальних випадків від коронавирусной інфекції. За даними дослідницького центру системних наук та інженерії (CSSE) університету Джонса Хопкінса (США), кількість хворих у світі стрімко наближається до 550 тисяч осіб.

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У Франції зафіксували найвищий показник за кількістю летальних випадків від коронавирусной інфекції за добу — 365 осіб. Напередодні був 231 смертельний випадок. Серед померлих за останній день в столичному регіоні — дівчинка 16 років. У реанімації до вечора четверга перебували 3375 пацієнтів. Третина з них молодше 60 років.

Як пише RFI, з початку епідемії у Франції від COVID-19 померли 1696 осіб. Мова йде про людей, які померли в лікарнях. У цю статистику не входять можливі нові летальні випадки, наприклад, у будинках престарілих. Найближчим часом в країні збираються змінити методику обліку, включивши в статистику летальні випадки поза лікарень, і тоді число смертельних випадків може різко збільшитися.

Всього у Франції виявили понад 29 тисяч випадків зараження. Майже п’ять тисяч осіб одужали.

Добре тестують

США випередили Китай і інші країни за кількістю зафіксованих випадків зараження: через три дні вона подвоїлася і перевищила 85 тисяч. Кількість померлих зросла за три дні більше ніж у 2,5 рази — до 1290 чоловік. Найбільше випадків зараження зафіксували в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерсі (6876) і Каліфорнія (3802).

Дональд Трамп пояснив високі цифри «добре функціонуючою системою тестування». Експерти говорять про «серії помилок і втрачених можливостей».