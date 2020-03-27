В Киеве мужчина с ножом бросался на людей

В подземном переходе на Демеевской площади неизвестный конфликтовать с прохожими, а потом достал нож и размахивал им перед людьми. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Сотрудники управления полиции охраны, увидели опасную ситуацию, задержали фигуранта до приезда следственно-оперативной группы.

Хулиганом оказался ранее не судимый 70-летний киевлянин. Во время поверхностного осмотра у него изъяли нож.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.