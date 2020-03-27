Депутат просить Мінприроди та МЗС евакуювати дельфіна з Ірану

Глава думського комітету з екології та охорони навколишнього середовища Володимир Бурматов направив запит до Мінприроди з тим, щоб відомство спільно з МЗС зайнялися евакуацією російського ветеринара Івана Зацепилова і дельфіна-афаліна Каси, які перебувають в Ірані, повідомив у п’ятницю депутат.

“Я звернувся до глави Мінприроди Дмитру Кобылкину, щоб вони з Мзс зайнялися евакуацією російського ветеринара і червонокнижного дельфіна, який був незаконно виловлений в Керченській протоці. Вони зараз знаходяться в Тегерані і застрягли там в закритому дельфінарії”, – сказав Бурматов ТАСС.

За його словами, після незаконного вилову дельфін був вивезений з території України в Іран, де він знаходиться зараз. Між тим, епідеміологічна ситуація в Ірані “вкрай важка”, у зв’язку з чим міністерству варто звернути увагу на проблему.

“Я вийшов з ініціативою до Мінприроди з тим, щоб вони допомогли з поверненням громадянина РФ у зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією. А самого дельфіна вже готова прийняти біостанція в Криму. Тобто, його є де розмістити, головне – вивезти з території Ірану”, – підкреслив Бурматов.