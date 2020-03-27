У вкладників заберуть 100 мільярдів рублів на карантин

Виступаючи з телезверненням до громадян РФ, президент Володимир Путін запропонував ввести податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі стандартною ставкою 13% на доходи по внесках і цінних паперів, якщо загальний обсяг таких активів у громадянина перевищує 1 млн руб. Влади наголошують: це торкнеться не більше 1% вкладників. Але нововведення торкнеться половину вкладів у країні, а жертвами можуть стати до 10 млн осіб. Держава експропріює як мінімум 100 млрд руб.

«У багатьох країнах світу процентні доходи фізосіб від вкладів у банках та інвестиції в цінні папери оподатковуються прибутковим податком. У нас такий дохід оподатковується податком на», – зауважив Путін у зверненні до нації.

«Пропоную для громадян, чий загальний обсяг банківських вкладів або інвестицій в боргові цінні папери перевищує 1 млн руб., встановити податок на відсотковий дохід в розмірі 13%», – сказав президент, зауваживши, що міра торкнеться 1% вкладників.

Він також додав, що «всі виплати доходів у вигляді відсотків і дивідендів, що йдуть з Росії за кордон в офшорні юрисдикції, повинні обкладатися адекватним податком». У зв’язку з чим він запропонував збільшити до 15% ставку податку для тих, хто виводить доходи у вигляді дивідендів на закордонні рахунки. «Зараз дві третини таких коштів, а по суті, це доходи конкретних фізичних осіб, в результаті різного роду схем так званої оптимізації оподатковуються реальною ставкою податку лише в 2%. Тоді як громадяни навіть з невеликих зарплат платять прибутковий податок в 13%. Це, м’яко кажучи, несправедливо», – зазначив президент, підкресливши, що всі додаткові доходи бюджету, одержані від цих заходів, будуть направлятися сім’ям з дітьми, безробітним та особам, які перебувають на лікарняному.

Підкреслимо, за версією глави держави, оподаткування процентного доходу з депозитів населення повинно торкнутися не більше 1% вкладників. До речі, глава Мінфіну Антон Силуанов буквально місяць тому в інтерв’ю ЗМІ наголошував, що у 99,7% вкладників розміри внесків не перевищують 1,4 млн руб. (тобто суми страхового відшкодування за вкладами).

У свою чергу, з даних Агентства по страхуванню внесків слід, що тільки на 1 січня цього року частка вкладів росіян на суму понад 1 млн крб. становила 55,3% від загального обсягу вкладів у банківській системі. Зокрема, з даних АСВ випливало, що за минулий рік частка вкладів від 1 млн до 1,4 млн руб. склала 12,3%, частка вкладів від 1,4 до 3 млн руб. – 10,9%. Частка вкладів понад 3 млн руб. склала 32,1%. Таким чином, під новації президента потрапляє понад половини всіх депозитів.

Загальний обсяг коштів населення, за даними того ж АСВ, на 1 січня 2020 року склав 30,5 трлн руб. Середня прибутковість по рублевому вкладу в минулому році склала близько 5,7%.

За грубими підрахунками, в зоні нового оподаткування виявляться депозити на суму 16,7 трлн руб., річний дохід за вкладами яких складе близько 835 млрд руб., з якого понад 100 млрд руб. піде по новому збору в казну.

Експерти вважають, що нова міра за підсумком торкнеться як мінімум третини російських вкладників. «На 1 січня 2019-го кількість рахунків на суму вище 1,4 млн руб. – 2,26 млн одиниць, від 07 до 1,4 млн руб. – 5,76 млн одиниць (включаючи ІП і людей, які мають кілька рахунків). Всього в російських банках відкрито 579,5 млн рахунків (на 1 січня 2019 року)», – писав у своєму Facebook заввідділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Яків Міркін. За грубою оцінкою, продовжував він, новий податок торкнеться приблизно 4 млн осіб, а з урахуванням сімей – 10 млн чоловік.

«Зараз середня ставка по карбованцевих внесках становить близько 5%. Після введення податку вона зменшиться до 4,35 (5×0,13 = 0,65). Таким чином, з вкладу в 1 млн (при ставці 5%) треба буде віддати державі приблизно 6,5 тис. руб. (а дохід складе 43 тис.)», – підраховує директор Фінансового центру Сколково-РЕШ Олег Шибанов. За його підрахунками, держава заробить на цьому не менш 111 млрд руб. «111 млрд – це чимало. Наприклад, резервні кошти уряду в 2020 році становлять близько 300 млрд руб. (з них, зокрема, планується допомагати бізнесу, який опинився у важкій ситуації через кризи)», – зазначає економіст.

Частина аналітиків пропозицію влади обкласти фактично новим податком населення в кризу вважають недалекоглядним. Приміром, директор аналітичного департаменту «Локо-Інвест» Кирило Тремасов вважає, що за своєю абсурдністю ця міра порівнянна з недавнім підвищенням ПДВ. В той же час сама ідея введення такого податку не викликала у економіста подиву. «Пропозиція лежить в нормі загального тренду на збільшення податкового навантаження на населення (люди – нова нафта). Проте абсолютно незрозуміло, чому це треба робити в кризу, коли завданням повинна бути підтримка населення та внутрішнього попиту», – пише він у своєму Telegram-каналі MMI.

«Трохи дивно, що в пакет заходів, спрямований на подолання кризи, увійшла міра, яка, навпаки, замість фінансової допомоги від держави пропонує збір коштів з частини населення», – погоджується керівник операцій Металлинвестбанка Сергій Романчук. Під приводом турботи про малозабезпечених буде завдано удар по середньому класу, впевнений колишній міністр економіки Андрій Нечаєв.

Експерти також не виключають, що ця міра в підсумку буде дестимулювати заощадження. «Нововведення може призвести до більшої диверсифікації заощаджень між різними банками. Мимовільними потерпілими таких ініціатив можуть виявитися держбанки, суми на великих депозитах в яких можуть бути розбиті по іншим кредитним організаціям», – говорить керівник відділу досліджень Вищої школи управління фінансами Михайло Коган.

У Кремлі ж заперечують думку експертів про те, що новий податок – не більше ніж черговий побори з населення, а не турбота про малозабезпечених верствах населення. Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив, що в держави достатньо коштів, можливостей і фінансових, і технічних, технологічних, щоб надати підтримку тим, хто може потрапити у нелегку життєву ситуацію під час пандемії коронавіруса. «В такі моменти, безумовно, дуже важливо відновити баланс справедливості в економічній сфері, і це швидше один крок, скажімо так, на цьому шляху», – зазначив Пєсков.

Прес-секретар президента при цьому ще уточнив журналістам, що доходи за всіма банківськими вкладами на суму від 1 млн крб. будуть обкладатися 13-відсотковим податком. «Якщо у вас рахунок на 1 млн руб. і ви отримуєте 10% у банку, то ви отримуєте 100 тис. руб. у рік відсотків за вашим вкладом. Раніше ці 100 тис. не обкладалися податком. Тепер зі 100 тис. ви заплатите 13%, тобто 13 тис.», – наводить його слова Інтерфакс. При цьому він не став називати точних цифр, на яку кількість вкладів пошириться ця міра. «У будь-якому випадку це менше 10%», – заявив він.