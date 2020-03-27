У Росії лікар з коронавірусом провела лекцію і заразила студентів

Два студента у Ставрополі заразилися коронавірусом після того, як сходили на лекцію з головним інфекціоністом регіону Іриною Санниковой. Як повідомлялося раніше, лікар приховала поїздку в Іспанію і не стала дотримуватися карантин, пише Telegram-канал Life Shot.

Раніше, 23 березня, Саннікову звільнили за порушення карантину по коронавирусу. Крім того, проти лікаря порушили кримінальну справу, розслідування ведеться за статтями 237 КК РФ («Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров’я людей») і 293 КК РФ («Халатність»).

Саннікова відвідала Іспанію на початку березня, а після повернення до Росії вирішила не дотримуватися карантин. Вона встигла прочитати кілька лекцій і взяти участь у науковій конференції, перш ніж у неї виявили коронавірус. Лікар контактувала з 13 іноземними студентами шостого курсу і 11 працівниками кафедри медакадемії в Ставрополі. Повідомлялося, що у 11 осіб було підозра на коронавірус.

Колишній інфекціоніст визнала свою провину. «Я винна», — заявила вона і додала, що почуває себе погано. Саннікова знаходиться в реанімації з двобічною пневмонією.

За останніми даними, число заражених коронавірусом в Росії перевищила тисячу осіб. В цілому за станом на 27 березня в Росії зафіксовано 1036 випадків зараження, з яких 196 випадків були зареєстровані за останню добу в 16 регіонах країни. 45 осіб одужали, три людини померли.