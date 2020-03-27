Экипаж самолета сбежал через окно, испугавшись пассажира с коронавирусом

Похоже, что из-за коронавируса человечество немного сошло с ума.

Так, инцидент с экипажем самолета приключился в Индии. Экипаж воздушного судна очень испугался, что в салоне есть пассажир с подозрением на коронавирус. После этого, люди решили быстро ретироваться из опасного воздушного лайнера, правда сделали они это очень необычным способом.

Побег экипажа, который сделал это через окно кабины пилота, попал на видео.

Весь экипаж был выведен из самолета через аварийный выход вместе с пассажирами. Как сообщает источник, такое решение пилоты воздушного судна предприняли в связи с тем, что потенциальный больной с коронавирусом находился слишком близко к кабине пилотов и если бы они выходили обычным способом, был бы риск подхватить опасный вирус от потенциального носителя.

Стоит отметить, что несмотря на всю курьезность ситуации, побег был санкционирован, ведь пилоты вылезли на специально пригнанный к самолету трап, который позволил им спустится вниз.

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