Кінець російської економіки. Вже близько

Читаю укази, постанови та розпорядження, і проходжу до сумного висновку: це не влада, те, що в Росії. А збіговисько якийсь приблатненной шпани, погано розуміє, як треба рятувати країну, яка опинилася у критичній ситуації. Отримувати надприбутки від прихапанных нафти і газу вони можуть, навчилися красти більше всіх у світі, бити кийками всіх незгодних з їхніми порядками і діяти «по понятіям» — будь ласка, але ні на що розумне і творче вони, на жаль, не здатні.

Ось дивіться, як діє влада в демократичних країнах. Там, де вона змінювана, підконтрольна народу і Закону. Так, там вводять суворі карантинні заходи, заморожують економічне життя, навіть вводять в окремих регіонах комендантські години. Жорстко? Звичайно. Але разом з цим влада активно і сумлінно допомагає людям і підприємствам. Ти сидиш на карантині? Ось тобі ВІД ДЕРЖАВИ(!) посібник ($1000 дорослого та 500 дитини, США), ось тобі — 80% від зарплати (Британія). Ось звільнення від квартплати, ЖКГ, безкоштовні ліки та їжа. Ось безкоштовні маски, санитайзеры. Ось канікули за платежами, кредитами, зборів, податків.

Але там, в демократичних країнах, уряди розуміють: звільняючи людей від платежів, кредитів, відсотків тощо , треба створити МЕХАНІЗМИ КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ всієї економіки. Тому вони ЗА РАХУНОК ДЕРЖРЕЗЕРВІВ підтримують банки, торгівлю, туризм, перевізників, ЗВІЛЬНЯЮТЬ на цей час сервісний бізнес ВІД ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, компенсують з резервів втрати інших галузей, щоб уникнути економічного колапсу. 2 трильйони кидають на ці цілі США, сотні мільярдів — ЄС, Японія та інші країни. Наприклад, небагата Болгарія отримує від Євросоюзу 1 млрд. євро на подолання кризового періоду: так євросолідарність працює. І повірте, демократичний світ першим впорається з кризою, вірусом тощо заразою, дуже швидко відновиться піде вперед.

А що наші незмінні вожді? По-перше, наплодили нових репресій. «Скажений принтер» (ГД РФ) взяв купу обмежень, серед них закон: до 7 років в’язниці за порушення правил карантину (при настанні негативних наслідків для людей). На більше розуму не вистачило. По-друге, ввели «під шумок» нові податки!!! На прибутки з вкладів, по суті — це не на доходи, а на компенсацію за інфляцію. Нікому в світі це навіть в голову не прийшло, а у нас не встиг президент рота розкрити, як лакеї побігли попереду поїзда! Добивати залишки «середнього класу», щоб зрівняти всіх його представників до символічних 17 тис/міс., за «заповітам Владимвладимича». А ще податок в 15% на переклад будь яких грошей росіянами за кордон. А у половини — родичі в Україні, Білорусії, Казахстані. Десятки тисяч російських пенсіонерів, наприклад, масово виїхали жити до моря — у Болгарію, Чорногорію і т. д (там все дешевше), пенсію свою туди переводять. А лікування, операції, допомога дітям, які там вчаться? Тепер треба віддати 15% державі, наплодившему за свою історію найбільше доларових мільярдерів з придворних «бізнесменів» та чиновників.

Але саме обурливо — це безапеляційні (до тупості) постанови і рішення наших посадових бонз: всіх працюючих відправити на канікули, всім 65-річним сидіти вдома (а якщо він працює, щоб годувати сім’ю?!), закрити підприємства і т. д. А за чий рахунок цей банкет, соромлюся запитати? У постановах, указах і розпорядженнях про це ні гу-гу! КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ? Ні, не чули. Хто буде платити на канікулах зарплату? Де звільнення громадян і підприємств від податків, банківських кредитів (вся країна закредитована!), платежів по енергетиці, тепла? Як виживати компаніям? В постановах — лише демонстрація божевільної «політичної волі»: закрити, заборонити, обмежити, взяти на контроль та карати, карати, карати. Більше нічого влади не вміють. У кращому випадку подекуди з’являється слово ВІДСТРОЧИТИ. Тобто заплатити УДВІЧІ потім. Але не стосується ПДВ. А гроші, не підкажете рр. начальники, звідки брати, і не тільки ПДВ, але і податки на землю, майно, на кредитні платежі?! Ось чому я вважаю, що наша влада діє як дворова шпана: залякати, відібрати, а там хоч трава не рости. Словом, панове, готуйтеся до гіршого!

Тисячі підприємств у кожному регіоні закриються, але карантин 5 квітня не закінчиться, повірте. Просто епідемія візьме своє. Багато підприємств, особливо малого і середнього бізнесу, при такій політиці ДЕРЖАВИ ніколи не відкриються знову: просто здохнуть, збанкрутують. Тому що ніякого «жирку», тобто запасу міцності, у російського непридворного бізнесу немає. Мільйони людей не отримають зарплати, мільйони втратять робочі місця. Коли закінчиться карантин, у остаточно зубожілого народу взагалі не буде грошей, у магазинах та підприємствах — виручки, в бюджеті — податків. Далі виникнуть проблеми з виплатою пенсій, допомог, зарплат силовикам і всім іншим бюджетникам. Цей стан триватиме довго, тому що запустити маховик СПОЖИВАННЯ набагато складніше, ніж його зупинити. Можливо, ЦБ доведеться друкувати гроші, але це — серйозна інфляція, що б’є, насамперед, по найбільш незахищеним групам населення. Вони і так ледве виживають… У подоланні кризи споживання Росії могли б допомогти дорогі нафту і газ, але, судячи з тільки що почалася нафтової війні з ОПЕК, це нам теж не загрожує.

Чи є в Росії резерви для запобігання економічного колапсу? Так, і великі. Ми належимо до числа тих країн, які їх мають. Не так багато, як у США, Китаю, Норвегії чи Саудівської Аравії, але більше за багатьох інших країн. Однак я впевнений, ці резерви будуть нещадно розкрадатися корумпованими чинушами (кому війна, кому мати рідна!) і бездарно спалюватися нинішньої номенклатурою без досягнення якого-небудь результату. Просто тому, що у нинішньої влади інші пріоритети. Наприклад, почнуть вбухувати мільярди доларів на штучне підтримання курсу рубля, щоб не засмучувати Солнцеподобного реальними темпами зубожіння населення. Це вже відбувається: ЦБ за останній тиждень «спалив» на біржі більше 700 млн. доларів на ці цілі, і це тільки початок! Чи почнеться підтримка держкорпорацій, які моторошно неефективні, але годують «кого треба». Ось їм — звільнення від податків, їм пільги і привілеї. На це теж витрачатимуться величезні бюджетні гроші. Адже перебувають ж «шалені» кошти на провальну «сміттєву реформу»?! Просто там — свої люди, і вони ці гроші отримують!

Що робити громадянам Росії в цій кризовій ситуації?! По-перше, і головне, вимагати від влади, щоб резерви держави пішли на пряму підтримку людей і реальної економіки. У вигляді зарплат, допомог, звільнення від платежів, податків. Вимагати зберегти на плаву малий і середній бізнес: він створює велику кількість робочих місць. Негайно і кардинально скоротити держвитрати на чиновників, на їх офіси, машини, поїздки і т. д, шалені держ-свята, проекти і розкіш. Знизити ціни на бензин (акцизи), зробити безкоштовними паркування для тих, хто вимушений щодня їздити на роботу. Наприклад, у Східній Європі з доріг прибрали всіх «даішників», щоб вони а)не заражалися і б)не дратували водіїв. Можна знайти тисячі прийомів і способів зекономити і підтримати країну і людей у цій гострій кризовій фазі. Треба тільки думати не про благополуччя кооперативу «Озеро» і придворних мільярдерів, а про Росії і народ, що її населяє.

Але якщо зовсім чесно, у мене щодо нинішньої влади немає жодних ілюзій. І вже давно. Тому дуже важлива зараз взаємодопомога, солідарність, добре ставлення один до одного. Порятунок потопаючих в Росії знову оголошено справою рук самих потопаючих (Ільф і Петров). Тому просто допомагайте один одному, підтримуйте ніж можете, це зараз дуже важливо. І бережіть здоров’я! Воно допоможе всім нам пережити будь-яку кризу!