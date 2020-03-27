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СТО разрешили работать во время карантина

27.03.2020

Кабинет министров Украины уточнил правила относительно деятельности определенных субъектов хозяйствования во время мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, официально разрешив СТО возобновить работу.

В постановлении №239 на период карантина, который, как мы знаем, продлен до 24 апреля 2020 года (включительно), разрешена торговля топливом и работа АЗС, работа банков и страховых компаний. Кроме того, могут продолжать свою деятельность станции технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Таким образом, на период действия карантина и чрезвычайной ситуации, автомобили, у которых возникнут неисправности или же подойдет время их планового обслуживания, можно будет отремонтировать или провести необходимые регламентные работы. Ну и заменить, наконец, зимнюю резину на летнюю, проверить геометрию установки колес (развал-схождение), да и вообще провести диагностику автомобиля после зимней эксплуатации.

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