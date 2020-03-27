Кардіолог назвав найбільш небезпечні для серця продукти

На думку іспанського кардіолога Пабло Канепи, щоб звести до мінімуму ризики розвитку серцево-судинних захворювань, потрібно не тільки включити в раціон корисні продукти, але і відмовитися від шкідливої їжі.Особливо небезпечним для серця є червоне м’ясо, так як в ньому міститься багато насичених жирів, сказав лікар. Слід віддавати перевагу моно – і поліненасиченим жирам, які є в горіхах, оливковій олії, насінні, авокадо і рибі. Канепа рекомендує включити в раціон дієтичні види м’яса, наприклад, курятину, індичку, кролятину.

Дуже шкідливо для серця вживати енергетичні напої і алкоголь. Найнебезпечнішою випивкою визнаний коктейль, що складається з спиртного і енергетика. Обидва інгредієнта і окремо наносять удар по серцю і судинах, а їх поєднання викликає серйозні проблеми — в тому числі, тахікардію і аритмію.

Якщо захоплюватися такими коктейлями, це може привести до раптової смерті, так як серце просто не впорається з таким навантаженням.

Важливо скоротити вживання солі, так її надлишок призводить до підвищення артеріального тиску, що створює величезне навантаження на судини. Високий тиск небезпечно для нирок, головного мозку і може привести до інфаркту міокарда, інсульту і т. д.

Однією з основних причин проблем з серцем медики називають стрес. Також здоров’ю серця шкодить гіподинамія, відсутність відпочинку, куріння, проблеми зі сном.

Що є хорошою профілактикою хвороб серця? Це здоровий спосіб життя; відмова від шкідливих звичок; раціональне харчування; помірні фізичні навантаження; прогулянки на свіжому повітрі; сон не менше восьми годин на добу; своєчасне медичне обстеження.