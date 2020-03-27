Повышает иммунитет: 5 продуктов с высоким содержанием витамина C

Если еще две недели назад вопрос о том, как повысить иммунитет, волновал не так много людей, то сейчас, в разгар пандемии коронавируса, им задаются все. Самый простой способ в кратчайшие сроки укрепить свой организм и сделать его устойчивее к вирусам — пропить витаминный комплекс, в котором обязательно должны быть необходимые микроэлементы (в частности, цинк), а также витамины E, D и, главное, C.

Впрочем, отличным источником необходимого витамина С могут стать и обычные продуты, которые стоит добавить а рацион. В первую очередь, отправившись в супермаркет (конечно же, со всеми мерами предосторожности), запасись киви, так как в нем содержится вдвое больше витамина C, чем в апельсине — 180 мг на 100 г продукта. Одним из рекордсменов по содержанию необходимого нам витамина является также болгарский перец (200 мг). Ешь его свежим, добавляя в салаты или боулы. Вместе с ним не забывай и о зелени — в 100 г петрушки, к примеру, содержится 150 мг витамина C.

Не стоит недооценивать также цитрусовые: апельсины (60 мг), грейпфруты (45 мг) и лимоны (40 мг). Ешь апельсины и грейпфуты сами по себе, с овсянкой или в фруктовых салатах, а хорошо вымытую натертую цедру и нарезанный ломтиками лимон добавляй в чай.

Если же тебе нужна настоящая витаминная бомба, купи в магазине засушенный шиповник и добавляй чай — в 100 г содержится 1200 (!) мг витамина C!