Настя Каменских сделала неожиданное признание о свадьбе с Потапом

Украинская певица Настя Каменских заявила, что свадьба с рэпером Потапом ничего не изменила в их отношениях.

Весной прошлого года известный продюсер Алексей Потапенко и популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим псевдонимом “NK”, сыграли пышную свадьбу в стиле бохо под открытым небом. Влюбленные скрывали свои отношения на протяжении долгих лет и подтвердили их только незадолго до церемонии свадебного торжества. Ради Насти певец ушел от первой жены Ирины Горовой, с которой у них родился сын Андрей. Несмотря на разрыв с бывшей женой в 2014 году, артист до сих пор сохраняет нормальные и доверительные отношения.

Потап и Настя

Накануне новая жена Потапа Настя Каменских в одном из интервью рассказала, что свадьба с рэпером ничего не изменила в их отношениях. Также артистка призналась, что штамп в паспорте не играет для них роли.

“Штамп в паспорте для нас с Лешей особо ничего не значил. Мы как любили, так и любим друг друга. Мы оберегали нашу любовь и решили открыть чувства, чтобы порадовать поклонников, которые так этого ждали. К тому же свадьба – это отличный повод, чтобы собрать всех близких и друзей разделить с нами счастье. Мы счастливы и влюблены!”, – сказала певица.

По словам Каменских, ей очень нравиться быть женой. В частности, она старается совмещать свой плотный график работы с семейной жизнью. Как и многие другие артистов, она готовит еду для любимого мужа и конечно же старается уделять внимание и заботу.

“Леше очень важно чувствовать заботу, и со мной он ее обрел. Несмотря на мой плотный график, я стараюсь успевать все: и на красную дорожку сходить, и премию получить, и еду приготовить. Готовлю чаще всего что-то из меню правильного питания, чтобы возить с собой в контейнерах, – паровые котлетки, например. Мое фирменное блюдо – итальянская паста – появляется на столе по праздникам или когда приходят гости. Для меня семья всегда на первом месте. Поэтому, несмотря на наш плотный график, мы стараемся устраивать семейные посиделки. Приглашаем на выходные родных и друзей, и я кормлю всех вкусной пастой или овощной лазаньей собственного приготовления”, – уточнила Настя.