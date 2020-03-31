Верховна Рада України дозволила продавати землю

Закон про землі прийняли в другому читанні. Розгляд поправок у законопроект тривало з вечора понеділка.

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття законопроекту у другому читанні і в цілому проголосували 259 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

В дію закон вступить з першого липня 2021 року. Згідно із законом, перші два роки землю будуть продавати лише громадянам України та не більше 100 гектарів в одні руки. Після цього купувати гектари дозволять українським юридичним особам та не більше десяти тисяч гектарів в одні руки. Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

Питання про продаж землі іноземцям буде вирішено після референдуму, який, ймовірно, відбудеться в 2024 році.

Законом забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юридичних осіб земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банкам права власності на земельні ділянки як предмета застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або якщо різниця між нормативною грошовою оцінкою яких складає не більше 10% та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

При цьому до першого січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативної грошової оцінки.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект “Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (№2178-10).

Згідно з прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд. доларів.

Нагадаємо, раніше експерти склали прогноз щодо вартості української землі після відкриття ринку.