У світі закінчуються презервативи через коронавірус

Найбільший виробник презервативів у світі компанія Karex Bhd попередила про ймовірний дефіцит їхньої продукції.

Через коронавірус компанія лише зовсім недавно відновила своє виробництво у Малайзії. Про це повідомило видання Bloomberg.

Згідно зі заборонами влади, наразі там може працювати лише половина виробників. Така ж ситуація з виробництвом в Індії та Китаї.

В результаті, постачання презервативів впали майже на 50%, а запаси розраховані тільки на два місяці. Також є проблеми з експортом через закриті кордони.

Водночас виконавчий директор компанії Го Міа Кіато заявив, що попит на їхню продукцію зріс вдвічі, адже люди утримуються від народження дітей, бо не знають, чого чекати в майбутньому.

: 24tv.ua

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