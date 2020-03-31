Ексглава Мінфіну, який подавши у відставку, підозрювався у махінаціях і до призначення

До Ігоря Уманського, який протримався на своїй посаді лише 24 дні й 29 березня подавши у відставку, зокрема мають низку запитань Сполучені Штати Америки.

45-річний Ігор Уманський встиг попрацювати на високих посадах при кожній владі: і за Кучми, і за Януковича, і за Порошенка. Свого часу він був в. о. міністра фінансів України після відставки Віктора Пинзеника в іншому уряді Юлії Тимошенко, а також радником Президента України з 2016 до 2019 року.

Однак, ще за кілька днів до призначення Уманського на посаду глави Мінфіну, видання Коментарі опублікувало розслідування, у якому зазначалось, що варто було б врахувати деякі насторожуючі факти з його біографії. Зокрема, йшлося про тісний зв’язок Ігоря Уманського з бізнесменом Тимуром Хромаєвим і діяльність афілійованої з ними компанії Gase Energy, яка викликала питання у Комісії з цінних паперів і бірж США. Уманському також закидають афери на користь олігарха Ігоря Фірташа і дивні моменти із власної декларації про доходи.

“У 2000 році тоді ще молодий і перспективний політик Ігор Уманський стає помітним державним службовцям, отримавши посаду в Кабміні Віктора Ющенка, – йдеться у розслідуванні “Коментарів”. – До Помаранчевої революції залишалося ще чотири роки, у самого призначенця є досвід лише в Національному агентстві України з питань розвитку та євроінтеграції, а також пара років діяльності в якості експерта (працював при службі віце-прем’єр прем’єра з економічних питань). Майже півроку Уманський працював у групі радників міністра економіки, після того перебравшись в Мінекономіки. Там молодого фахівця прийняв на роботу департамент структурної політики, але вже через рік з невеликим Уманський стає заступником секретаря Мінекономіки та євроінтеграції”.

У цей період чиновник заводити вкрай корисне знайомство з головою управління ринків капіталу в департаменті державного боргу Міністерства фінансів – Тимуром Хромаєвим. Останній надовго у владі не затримався, пішов у бізнес, але і цього контакту вистачило для близьких зв’язків і співробітництва. Сам Хромаєв у 2015 році він зайняв важливу посаду глави Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. У тієї ж годину Уманський працював заступником міністра фінансів України, а міністр Олександр Данилюк прямо говорив, що призначенню заступника сприяв Ігор Кононенко.

“Свої плоди від діяльності Уманського отримав і олігарх Дмитро Фірташ, – наголошує видання. – У 2010 році чиновник, який значився виконуючим обов’язки міністра фінансів, запропонував скасувати постанову про переведення активів і пасивів банку “Надра” в іншу фінустанову – “Родовід Банк”. У підсумку саме Фірташ швидко викупив “Надра”, і банк перейшов до не найкращої фазі свого існування. Через деякий час спільна справа Уманського і Хромаєва розкрилася – їх видав зв’язок між власними компаніями, що сьогодні відстежити нескладно.”

Цікаво й те, що Ігор Уманський попри високі посади мав великий борг перед одним з банків. Проте погашати його не квапився. Відтак УкрСибБанк, якому Уманський заборгував 67,9 тисяч доларів, звернувся про суду. Дивна ситуація для людини, яка хоче надовго затриматись в українській політиці, чи не так? Але, як бачимо, Уманський не дуже хвилювався за свою репутацію.

Ще один милий і зворушливий факт відкривається із декларації Уманського. Сам він не має де жити, бо його будинок недобудований. Про ті його однорічна донечка володіє квартирою. Ото у неї Ігор Іванович і квартирує.

З декларації 2018 року також видно, що Уманський тримає при собі компанію Gase Energy (раніше відому як Epsilon Corporation), але згадує він її під старою назвою. Ця фірма була помічена у списку засновників Bezerius Holdings Limited. Хромаєв як держслужбовець був змушений вказати цю компанію у власній декларації. Так журналісти розкрили перший зв’язок старих партнерів на державній (на той час) службі. І виявили за даними YouControl, що компанія заснована у Кіпрі.

Цей бізнес не є чистимо.

“Наприкінці 2013 року компанія подала фінансову звітність, як і належить за законодавством США, – повідомляє Коментарі. – Працівники американської Комісії з цінних паперів і бірж примітили, що українці нікого спробу “намалюват”і собі більші запаси газу, ніж насправді є. У підсумку все завершилося американськими санкціями”.

Американці помічають всі. І ті, що до зміни назви Gase Energy мешкала у будинку, який формально займали інші фірми. І ті, що у штат компанії з неймовірним обігом входили лише кілька людей. І ті, що дочірні структури дітища Уманського і Хромаєва володіють відразу двома українськими компаніями з видобутку і продаж природного газу (тієї ж Lispromgaz, а також “НПК-Контакт”).

“Але наші земляки виконували всі ті ж маніпуляції, що зазвичай роблять фіктивні установи: не виправляли звітність, міняли цінність власних активів на папері, не відстоювали свої інтереси в судах. Саме це передбачає фальшивий статус компанії, яка мешкає в США, але працює тільки в Україні, а її пасинок у тієї ж годину сховався на Кіпрі і бере доля далеко не у всіх угодах”, – пояснюється суть афери у розслідуванні.

Сьогодні Ігор Уманський – людина, яка добре розуміється на фінансових аферах і вміє виходити суху з води – вже не голова Мінфіну. Його вистачило лише на 24 дні. Подробиці того, як у відставку, ймовірно спливуть доволі скоро. Зараз кажуть, що не вписався в нову команду, бо не ходів на засідання, працював мляво, через що зривалися переговори із МВФ. Словом, слабкий професійно.

Але питання в іншому: чому йому довірили посаду головного “гаманця” країни, знаючи схильність до таких від афер? Адже компрометуючі факти лежали на поверхні. І головне – що далі? Які посади ще і при якій владі обійматиме Уманський, котрий ні у вогні не горить, ні у води не тоні?

“Такі люди зазвичай залишаються на плаву при будь-якій владі, – зауважують автори розслідування. – Президенти змінюються, їх свита формує нові табори, і тільки універсальна деталь завжди підійде до кожного механізму на своєму шляху”.

“Діло”

Ексглава Мінфіну, який подавши у відставку, підозрювався у махінаціях і до призначення оновлено: 31 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0