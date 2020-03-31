Дядечко відсудив у Скуратівського більше $500 тисяч

Суд визнав недійсним договір позики колишнім народним депутатом, розшукуваним за кілька злочинів, Сергієм Скуратівським $536 тис. банкіра, екс-віце-президента «Родовід Банку» Сергія Дядечка. Відповідне рішення прийняв Оболонський суд Києва, повідомляє 368.media з посиланням на матеріали виробництва

«Позов подала дружина Сергія Дядечка — Ольга, яка заявила, що чоловік без її відома розпорядився спільним майном. Гроші запозичили ще в 2006 році, і спочатку банкір сам судився про їх повернення», – йдеться в повідомленні.

У квітні 2016 року Оболонський райсуд відмовив у задоволенні позову, так як Дядечко звернувся в суд тільки в 2015 році, а термін позовної давності становить три роки. Пізніше це рішення було скасовано і в 2018 році суд позов задовольнив, встановивши ряд важливих обставин для відновлення позовної давності. У суді наголосили, що Скуратівський протягом тривалого часу зобов’язувався повернути гроші, що підтверджується показаннями свідків, та будь-яких дій, які б вказували на невизнання ним боргу. При цьому, депутат не намагався оскаржити позику за цей період, підкреслюють журналісти.

Також розписка 2006 року про отримання Скуратівським позики була вилучена у банкіра правоохоронцями у квітні 2009 року і повернута тільки в червні 2014 року, тому він не міг раніше звернутися до суду.

Крім того причиною несвоєчасної подачі позову Дядечка вказав вчинене в березні 2012 року на його життя замах, після чого він покинув Україну і повернувся в грудні 2012 року.

До цього Дядечка надав розписки за 2009, 2012 і 2014 роки, які свідчать про часткове повернення Скуратівським боргу на суму близько $10 тис. Ці розписки повинні були свідчити про переривання строку позовної давності. Сам Скуратівський повернення будь-яких грошей заперечував.

В ході розгляду справи Скуратівський посилався виключно на підстави пропуску позовної давності, і такі дії суд розцінив як ухилення від виконання взятих на себе зобов’язань і позов Дядечка задовольнив.

Однак, 3 квітня 2019 року Верховний суд скасував рішення і у вимогах повністю відмовив через закінчення строку позовної давності. Але позивач не надав доказів, що в межах позовної давності звертався до Скуратівському з приводу повернення боргу.

Після цього до суду з новим позовом звернулася дружина банкіра, яка заявила, що дізналася про існування боргу тільки у квітні 2019 року з публікації в Інтернеті. За її словами, позичені гроші є спільною власністю подружжя і згоди на їх позику вона не надавала. Жінка повідомила, що на момент укладення договору її чоловіка з Скуратівським вони були знайомі сім’ями, підтримували тісні дружні стосунки, мали ділові зв’язки.

Сам Дядечко пояснив, що згоди дружини не питав, оскільки розраховував, що позика буде мати короткостроковий характер і не вплине на сімейний бюджет (гроші мають бути повернені до 1 січня 2007).

«Суд зазначив, що з урахуванням того, що Скуратівський знав про перебування банкіра у шлюбі і отримані кошти є спільною сумісною власністю подружжя, то, укладаючи спірний договір позики, сторони діяли недобросовісно, порушивши права дружини Дядечка як співвласника майна. Суд визнав договір позики недійсним і стягнув з Скуратівського $536 тис.», – пишуть журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що колишнього голови правління «Родовід Банку» Дмитра Єгоренка, підозрюваного в розкраданні 340 млн гривень і службовому підробленні, оголосили в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

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ДОСЬЄ: Сергій Дядечко: хто стояв за аферами «Родовід-банку»? ЧАСТИНА 1

SKELET-info

Дядечко відсудив у Скуратівського більше $500 тисяч оновлено: 31 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0