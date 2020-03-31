Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко витратив на юридичні послуги в США 1,48 млн грн. Про це повідомляє сайт Олександра Дубинського з посиланням на декларацію депутата, подану в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Журналісти нагадують, що в США проти Бойка відкрито кримінальне провадження за відмивання грошей, в т ч у зв’язку з купівлею скандальних «вишок Бойка» через британську фірму ” Highway Investments Processing за $400 млн.

«У 2014 році Бойко заплатив за юридичні послуги американської компанії «Greenberg Traurig» $306 тис.», – нагадує ЗМІ.

У декларації Бойко зазначив, що у його дружини Віри є квартира в РФ вартістю 2,7 млн грн. Сам депутат володіє квартирою в Києві (257 кв. м) вартістю 231 тис. грн і житловим будинком (444 кв. м) в селі Іванковичі Васильківського району Київської області вартістю 181 тис. грн.

Бойко також є акції «Луганського електроапаратного заводу», «Укрнафти» і корпоративні права ТОВ «Столична нерухомість», «Фортекс» і ТОВ «Шпон».

Раніше SKELET-info розбирався, на чому зараз заробляє Бойко.

Варто відзначити, що також Бойко фігурує в 15 журналістських розслідуваннях.

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Бойко віддав американським адвокатам 1,5 мільйона гривень оновлено: 31 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0