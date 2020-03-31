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Російська нафта подешевшала до мінімуму з 1999 року

31.03.2020

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

У п’ятницю, 27 березня, російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 16,2 долара за барель. За тиждень вона подешевшала на 5,51 долара, так що ціна повернулася в 90-ті роки минулого століття. Нижче контракти по Urals полягали тільки в червні 1999-го, повідомляє агентство нафтової інформації Argus.

Вартість нафти Brent на біржових торгах 30 березня впала до 22,58 долара за барель. Це мінімальний рівень з листопада 2002 року, пише Reuters. Пізніше Brent відіграла падіння і зросла до 22,99 долара за барель.

Ціна нафти WTI на торгах 30 березня опустилася до 19,92 долара за барель, але пізніше збільшилася до 20,57 долара.

Світові ціни на нафту почали падати після того, як Росія і ОПЕК 6 березня розірвали угоду про обмеження на видобуток нафти. Зниження цін прискорює коронавірус, карантин і пов’язаний з ним розрив ланцюжка поставок.

Слідом за цінами на нафту обрушився курс російського рубля. 6 березня долар на Мосбирже торгувався по 68 рублів, євро — по 80 рублів. До 30 березня курс долара виріс до 80 рублів, євро — до 88 рублів.

 

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